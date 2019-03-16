أخبار ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي والدوريات الخمسة الكبرى

حفل اليوم السبت، بأحداث كروية منوعة، كان على رأسها الانتصار الذي حققه نادي ريال مدريد على ضيفه سيلتا فيغو، في الدوري الإسباني، في المباراة الأولى للفرنسي زين الدين زيدان في ولايته الثانية مع النادي الملكي، كما نجح مانشستر سيتي في تسجيل ”ريمونتادا“ على حساب سوانزي سيتي في كأس إنجلترا.

زيدان وإيسكو في الموعد

وأعاد زيدان نجم وسط ريال مدريد إيسكو ألاركون إلى الحياة مرة أخرى، بعد أن ظل حبيس مقاعد البدلاء، أو الاستبعاد من التشكيل، في ولاية المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري.

وكان إيسكو في الموعد، وفكّ الاشبتاك مع سلتا فيغو، وأحرز هدف التقدم في الدقيقة 62، وغادر بعدها الملعب مباشرة، واشترك داني سيبايوس بدلًا منه، قبل أن يعزز الويلزي غاريث بيل انتصار الملكي بهدف ثانٍ في الدقيقة 77.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثالث.

خسارة أتلتيكو مدريد

تلقت آمال أتليتيكو مدريد الضئيلة في لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني ضربة قوية بعد خسارته 2-صفر أمام مستضيفه أتليتيك بيلباو اليوم السبت، ليواجه خطر التأخر بعشر نقاط عن برشلونة المتصدر.

ومنح إيناكي وليامز التقدم لصاحب الأرض في الدقيقة 73، إذ وضع الكرة داخل المرمى الخالي من حارسه بعدما فقد خوسيه خيمنيز لاعب أتليتيكو الكرة وسط ملعبه.

وحسم كينان كودرو الفوز لبيلباو قبل خمس دقائق من النهاية بتسديدة غيرت اتجاهها بعد اصطدامها بخيمنيز، لتزداد آلام أتليتيكو بعد أربعة أيام من الخروج من دوري أبطال أوروبا بهزيمة أمام يوفنتوس.

ويحتل أتليتيكو المركز الثاني وله 56 نقطة مقابل 63 لبرشلونة، الذي يستطيع زيادة الفارق عندما يحل ضيفًا على ريال بيتيس غدًا الأحد.

مانشستر سيتي ينجو من مفاجآت الكأس

نجح نادي مانشستر سيتي في تجنب خروج مدو من كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد أن قلب الطاولة على مضيفه سوانزي سيتي، وانتصر 3-2، في الدور ربع النهائي للمسابقة.

وتأخر السيتي بهدفين نظيفين في الشوط الأول، أمام مضيفه الذي ينافس في دوري الدرجة الأولى، البريمييرشيب، قبل أن تنتفض كتيبة المدرب الإسباني بيب غوارديولا في الشوط الثاني، بثلاثية أحرزها البرتغالي برناردو سيلفا، وكريستوفر نوردفيلت، مدافع سوانزي في مرماه، قبل أن يختتم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو الثلاثية بهدف قاتل في الدقيقة 88.

بهذه النتيجة يتأهل مانشستر سيتي إلى الدور قبل النهائي لمسابقة كأس إنجلترا، بعد حسم الموقف من مباراة الذهاب، حيث تنصّ قواعد البطولة على عدم إقامة مباراة إياب، إلا في حالة التعادل خلال المباراة الأولى.

نيمار يراوغ برشلونة والريال

كشفت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية تطورات جديدة بشأن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقالت ”ماركا“، في تقرير نشرته اليوم السبت، إن نيمار أعطى الضوء الأخضر لوالده كي يُخبر عملاقي الليغا، ريال مدريد وبرشلونة، بأنه سينتقل إلى نادٍ جديد في منتصف العام الجاري.

وأشارت إلى أن نيمار يرغب في الرحيل عن باريس سان جيرمان، ولكنه حتى الآن لم يتخذ أي إجراء جاد من جانبه بإبلاغ رئيس النادي ناصر الخليفي برغبته في ترك الـ“بي إس جي“.

وأكدت ”ماركا“ أن مسؤولي ريال مدريد لن يلتقطوا الطعم سريعًا، ويرغبون أولاً أن يحسم نيمار موقفه بشكل رسمي، حول قراره الانضمام إلى النادي الملكي.

على الجانب الآخر، فإن رئيس نادي برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو، يرفض تمامًا مجرد مناقشة عودة نيمار إلى البلوغرانا، بعد أن استغل اللاعب الشرط الجزائي في عقده مع النادي، والبالغ 222 مليون يورو، في الرحيل عن العملاق الكتالوني إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017.

ويشعر نيمار بفشل مشروع باريس سان جيرمان، خاصة على الصعيد الأوروبي، حيث فشل الفريق في عبور دور الـ16 لدوري الأبطال، منذ أن أصبح نيمار لاعبًا في صفوف بطل فرنسا، حيث خرج الموسم الماضي على يد ريال مدريد الإسباني، والموسم الحالي أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي.

استراحة محارب لكريستيانو رونالدو

أعلن الإيطالي ماسيمليانو أليغري، مدرب نادي يوفنتوس، أن نجمه البرتغالي كريستيانو ورنالدو لن يشارك في مباراة اليوفي وجنوة، المقرر لها غدًا الأحد، في المرحلة الـ28 للدوري الإيطالي، الكالتشيو.

وقال أليغري إن رونالدو لن يرافق بعثة يوفنتوس المتجهة إلى جنوة لخوض المباراة، كون النجم البرتغالي يحتاج إلى الراحة، بعد المباراة الكبيرة التي قدّمها يوم الثلاثاء الماضي، أمام أتلتيكو مدريد الإسباني، وتسجيله 3 أهداف، صعد بها اليوفي إلى دور الثمانية في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر يوفنتوس الكالتشيو برصيد 75 نقطة، بفارق 18 نقطة كاملة عن نابولي، أقرب منافسيه.

صراع جديد بين ليفربول وبايرن ميونخ

حسم نادي ليفربول موقعة دوري أبطال أوروبا مع بايرن ميونخ، بعد انتصار غالٍ على العملاق البافاري في ملعب أليانز أرينا، 3-1، في إياب دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ولكن المنافسة بين الناديين لم تقتصر على التشامبيونزليغ، حيث يرغب مسؤولو البايرن في رد الاعتبار أمام ليفربول، في الصفقة المغربية، التي تتعلق بنجم نادي أياكس أمستردام الهولندي، حكيم زياش.

وتألق حكيم زياش رفقة أياكس هذا الموسم، وأحرز 18 هدفًا، وصنع 16 أخرى، وقاد فريقه للتأهل إلى دور الثمانية في دوري الأبطال، على حساب ريال مدريد الإسباني، بعد ”ريمونتادا“ تاريخية بملعب ”سانتياغو برنابيو“.

ويرغب الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، في التعاقد مع زياش، المغربي الدولي، البالغ من العمر 25 عامًا، ليكون بديل البرازيلي فيليبي كوتينيو، الذي رحل عن الريدز في يناير 2018 إلى نادي برشلونة الإسباني، ولا يزال موقعه شاغرًا في الريدز إلى الآن.

على الجانب الآخر، فإن الكرواتي نيكو كوفاتش، مدرب بايرن ميونخ، يريد ضم زياش إلى العملاق البافاري، الذي يرغب في تجديد صفوفه بعدد من الصفقات، في ظل تقدم الكثير من نجومه في السن، وعلى رأسهم الفرنسي ريبيري، والهولندي أريين روبين.

قائمة برشلونة

أعلن إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، قائمة الفريق لمواجهة ريال بيتيس، المقرر لها، غدًا الأحد، في إطار الجولة الـ28 من عمر الليغا.

ويسعى الفريق الكتالوني إلى الفوز في مباراة الغد، من أجل تعويض خسارته (3-4) في الدور الأول أمام ريال بيتيس.

ويغيب عن قائمة برشلونة، عثمان ديمبلي وتوماس فيرمايلين للإصابة، والمدافع جيسون موريلو لأسباب فنية.

ويتصدر برشلونة، جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 63، أما ريال بيتيس يأتي ثامنًا برصيد 39 نقطة.

وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:

تير شتيغن، نيلسون سيميدو، بيكيه، إيفان راكيتيتش، سيرجيو بوسكيتس، فيليب كوتينيو، آرثر ميلو، لويس سواريز، ليونيل ميسي، ياسبر سيليسين، مالكوم، كليمنت لينغليت، جوردي ألبا، بواتينغ، سيرجي روبيرتو، كارليس ألينيا، أرتورو فيدال، صامويل أومتيتي.