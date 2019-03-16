مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو.. ماذا قال زيدان بعد أول فوز حققه في ولايته الثانية؟

شدد زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، على أن الموسم المقبل للفريق ستكون فيه تغييرات، رافضًا الكشف عن خطته.

وقال زيدان في تصريحات بمؤتمره الصحفي بعد نهاية مباراة فريقه ضد سيلتا فيغو، يوم السبت: ”قدمنا مباراة رائعة، الخصم كذلك كانت له بعض الفرص، لكن إيماننا بقدراتنا جعلنا نحصد النقاط الثلاث“.

وتابع: ”على الرغم من بعض الصعوبات التي واجهتنا في الشوط الأول، لكن كان هذا طبيعيًا، والجماهير واللاعبون ساعدوا في الخروج بالفوز من هذه المواجهة“.

وعن عودته لريال مدريد: ”أنا في منزلي الآن، وأشعر بالارتياح لعودتي والأجواء في الفريق مثالية، ولكن نطمح في العودة للمسار الصحيح الذي اعتادت عليه الجماهير من قبل“.

وعن خطته في المباريات المقبلة: ”سأعتمد على جميع اللاعبين المتواجدين في الفريق، خاصة في حراسة المرمى“.

وأوضح: ”في الموسم المقبل ستكون هناك تغييرات في تشكيلة الفريق، لكن الآن لن أفكر في من يجب أن يبقى أو يرحل“.

وأكد: ”اليوم شارك نافاس، وكورتوا وابني لوكا سيلعبان أيضًا، سأعتمد على جميع اللاعبين مع 25 لاعبًا في القائمة“.

وأتم: ”شعرت بالراحة في العودة، الأمور لم تتغير كثيرًا“.

واستهل زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، السبت، ولايته الثانية كمدير فني للفريق بتحقيق الفوز على ضيفه سيلتا فيغو في الدوري.

وتغلب الريال على سيلتا فيغو بهدفين دون رد، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين للمسابقة المحلية.

قدم الريال شوطًا أول سريعًا وقويًا، ولكن لم ينجح في تسجيل أي أهدف.

وفي الشوط الثاني، كثف الريال من ضغطه ونجح في تسجيل هدفين عن طريق إيسكو والزيلزي غاريث بيل في الدقيقتين 62 و77 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة، يحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 54 نقطة، في حين تجمد رصيد سيلتا فيغو عند 25 نقطة في المركز الثامن عشر.

ويتصدر المسابقة فريق برشلونة برصيد 63 نقطة بفارق 7 نقاط عن أتلتيكو مدريد.