تعرف على أبرز نتائج مباريات اليوم في جميع البطولات

شهدت الملاعب الأوروبية بداية جولات نهاية الأسبوع في مختلف الدوريات الأوروبية، كما شهدت بعض الملاعب العربية لقاءات تهم منافسات الدوري والكؤوس المحلية.

وفيما يلي نتائج أبر مباريات اليوم الجمعة 15 مارس:

الدوري الإسباني

تعادل فريقا ريال سوسيداد وليفانتي 1/1 في افتتاح لقاءات الجولة 28 من الدوري الإسباني، ليفقد ريال سوسيداد فرصة الاقتراب من المراكز المؤهلة للمنافسات القارية الموسم القادم.

ورفع ريال سوسيداد رصيده إلى 36 نقطة وظل في المركز التاسع فيما رفع ليفانتي رصيده إلى 31 نقطة وظل في المركز الخامس عشر.

الدوري الإيطالي

حقق كالياري فوزًا مهمًا على فيورنتينا 2/1 في لقاء عن الجولة الـ 28 من الدوري الإيطالي، ليرفع رصيده إلى 30 نقطة ويبتعد مؤقتًا عن صراع البقاء حيث يحتل المركز الراع عشر.

الدوري الألماني

ضيع بروسيا مونشغلادباخ فرصة تعزيز مركزه الثالث في الدوري الألماني واكتفى بالتعادل أمام فريبورغ 1/1 ليرفع رصيده إلى 47 نقطة مانحًا لايبزيغ الرابع فرصة تجاوزه وفرانكفورت الخامس فرصة الاقتراب منه في حال تحقيقهما الفوز أمام شالكة ونورنبيرغ.

الدوري الفرنسي

تعادل نيس أمام تولوز 1/1 في لقاء وسط الترتيب ليضيف كل منهما نقطة لرصيده حيث صعد نيس مؤقتًا للمركز الثامن برصيد 41 نقطة وتولوز للمركز الرابع عشر مؤقتًا برصيد 32 نقطة.

ومنح فينسيوس الفوز لموناكو خارج ملعبه أمام ليل صاحب المركز الثاني بهدف في الدقيقة الأخيرة، ليتقدم فريق الإمارة للمركز السادس عشر برصيد 30 نقطة، وظل ليل في المركز الثاني برصيد 57 نقطة مانحًا باريس سان جيرمان المتصدر فرصة توسيع الفارق إلى 20 نقطة، ولأولمبيك ليون الثالث فرصة تذليل الفارق عن المركز الثاني إلى 4 نقاط.

دوري كأس محمد بن سلمان

استعاد الشباب المركز الثالث رغم تعادله مع الإتفاق 1/1 في الجولة الـ 24 من الدوري السعودي بعدما رفع رصيده للنقطة 44 مقابل 43 نقطة للتعاون الذي تراجع للمركز الرابع.

وظل الاتفاق في المركز التاسع وفشل في تحقيق الفوز للقاء السابع على التوالي.

وحسم الرائد لقاء أسفل الترتيب أمام الباطن بهدف سجله المغربي أحمد حمودان ليرفع رصيده إلى 28 نقطة في المركز العاشر مقابل 22 نقطة للباطن الذي ظل في المركز الثالث عشر ومهدد بالتراجع أكثر في حال فوز الاتحاد السبت أمام الحزم.

كأس الخليج العربي الإماراتي

قاد الأرجنتيني سيبستيان تيغالي الوحدة لنهائي كأس الخليج العربي الإماراتي بعدما سجل هدفين في فوز فريقه على بن ياس 4/1 في نصف النهائي الثاني في المسابقة.

وسيلاقي الوحدة في النهائي شباب أهلي دبي الذي كان قد بلغ النهائي على حساب النصر بضربات الترجيح 3/1.