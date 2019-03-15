يوفنتوس يدرس تمديد عقد باولو ديبالا

أفادت تقارير صحفية إيطالية، الجمعة، بأن إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي تدرس تمديد عقد المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا.

وبحسب موقع ”كالتشيو ميركاتو“، فإن يوفنتوس قدّم وعدًا لديبالا بعقد جلسة مع ممثليه بنهاية الموسم الحالي، لقطع شوط طويل حول تحديد مستقبله.

وأضاف الموقع أن الاجتماع سيشهد تقييم دور ديبالا في يوفنتوس خلال الموسم الحالي، خاصة أن النجم الأرجنتيني يتطلع للتقدم خطوة إضافية في مسيرته الاحترافية.

وتراجع دور ديبالا مع يوفنتوس للغاية في الموسم الحالي، بعد التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، من ريال مدريد، حيث يجلس ديبالا كثيرًا على مقاعد البدلاء.

وأكد الموقع الإيطالي أن ديبالا يريد الحصول على دور مركزي مع يوفنتوس، كما أن إدارة البيانكونيري تحرص على إبقاء النجم الأرجنتيني في تورينو.

وانضم ديبالا إلى يوفنتوس العام 2015 قادمًا من باليرمو، ويمتد عقده مع يوفنتوس حتى العام 2022.

وسجل ديبالا، البالغ من العمر 25 عامًا، مع يوفنتوس 77 هدفًا، وصنع 31 في 174 مباراة.