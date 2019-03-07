يوفنتوس يحدد سعر بيع ديبالا.. ويبدأ التفاوض مع ”هدف“ برشلونة

قالت تقارير صحفية، إن نادي يوفنتوس الإيطالي مستعد لسماع عروض أندية أخرى بخصوص لاعبه الأرجنتيني الدولي باولو ديبالا.

وأشارت صحيفة ”كويري ديلو سبورت“ الإيطالية، إلى أن مسؤولي يوفنتوس حددوا سعر ديبالا بما يعادل 120 مليون يورو.

وبحسب تقرير الصحيفة، اليوم الخميس، فإن نادي بايرن ميونخ الألماني يرغب في ضم ديبالا؛ لتجديد دماء الفريق في ظل غموض موقف تجديد عقد نجميه المخضرمين أرين روبن، وفرانك ريبيري، وكلاهما يبلغ من العمر 35 عامًا.

وأشارت ”كويري ديلو سبورت“، إلى أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي يرغب هو الآخر في ضم ديبالا، في ظل إعجاب المدرب الإسباني بيب غوارديولا بإمكانات اللاعب الأرجنتيني البالغ من العمر 25 عامًا.

ويعاني ديبالا من جلوسه كثيرًا على مقاعد البدلاء هذا الموسم، خاصة بعد تعاقد اليوفي مع البرتغالي كريستيانو رونالدو من ريال مدريد الإسباني.

وفي سياق متصل، قالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، إن نادي يوفنتوس بدأ بالفعل في مفاوضات جادة لضم البرتغالي خواو فليكس، لاعب نادي بنفيكا، لضمه إلى صفوف البيانكونيري بداية من الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي اليوفي التقوا بالفعل مع خورخي مينديز، وكيل أعمال خواو فليكس؛ لبحث إمكانية ضم اللاعب، البالغ من العمر 19 عامًا، والذي يعتبر أحد الجواهر الصاعدة في كرة القدم البرتغالية والأوروبية.

وخواو فيلكس هو أحد أهم أهداف برشلونة في سوق الانتقالات.