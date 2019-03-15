نتائج قرعة الدوري الأوروبي كاملة (شاهد)

يصطدم آرسنال الإنجليزي بفريق نابولي الإيطالي في افتتاح مباريات دور الـ8 للدوري الأوروبي لعام 2019.

وأوقعت القرعة نابولي الذي سيستضيف آرسنال، وفياريال الإسباني وجاره فالنسيا في مواجهة إسبانية خالصة.

كما يصطدم بنفيكا البرتغالي بنظيره الألمانيانتراخت فرانكفورت، وتشيلسي الإنجليزي وسلافيا براغ التشيكي.

وفيما يلي مباريات دور الـ8 لبطولة الدوري الأوروبي كاملة:

نابولي * آرسنال

فياريال * فالنسيا.

بنفيكا * انتراخت فرانكفورت

سلافيا براغ * تشيلسي

وفيما يلي نتائج مباريات نصف النهائي:

الفائز من مباراة نابولي وآرسنال يواجه الفائز من فياريال وفالنسيا

الفائز من بنفيكا وانتراخت فرانكفورت يواجه الفائز من تشيلسي وسلافيا براغ

وتقام مباريات الذهاب لربع نهائي الدوري الأوروبي يوم 11 أبريل المقبل، بينما تقام مباريات الإياب يوم 18 من الشهر نفسه.

وصعدت 8 أندية لربع نهائي الدوري الأوروبي، وهي: تشيلسي وآرسنال الإنجليزيين، وسلافيا براغ التشيكي، وانتراخت فرانكفورت الألماني، ونابولي الإيطالي، وبنفيكا البرتغالي، وفالنسيا وفياريال الإسبانيين.

يتنافس على لقب الدوري الأوروبي 8 أندية، سبق أن توج منها 4 فرق باللقب، وهي: تشيلسي عام 2013 وفالنسيا 2004 ونابولي 1989 وفرانكفورت 1980، وودع المنافسات البطل التاريخي إشبيلية، المتوج بخمسة ألقاب.