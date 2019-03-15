الموعد والقنوات الناقلة.. كل ما تريد معرفته عن قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

تتجه الأنظار اليوم الجمعة إلى مدينة نيون السويسرية لمتابعة مراسم قرعة دور الثمانية ببطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي بعد إسدال الستار على منافسات دور الستة عشر بالبطولتين خلال اليومين الماضيين.

ويترقب العالم مواجهات نارية خاصة بعد أن وصلت العديد من الأندية الكبرى في القارة العجوز إلى مرحلة ربع النهائي مع خروج أندية كبيرة أيضًا على رأسها ريال مدريد الإسباني.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا:

الموعد والقنوات الناقلة

تجرى مراسم قرعة ربع نهائي بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي في الساعة 14:00 ظهرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وتذاع القرعة عبر قناة بي إن سبورتس الإخبارية المفتوحة على القمر الصناعي عرب سات ونايل سات.

مواعيد ربع النهائي

تقام مباريات جولة الذهاب لربع نهائي دوري أبطال أوروبا يومي 9 و10 أبريل المقبل بينما تقام مباريات الإياب يومي 16 و17 من نفس الشهر.

وتقام مباريات الذهاب لربع نهائي الدوري الأوروبي يوم 11 أبريل المقبل بينما تقام مباريات يوم 18 من الشهر نفسه.

المتأهلون لربع النهائي

تأهل إلى دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا 4 فرق إنجليزية لأول مرة منذ 10 أعوام وهي ليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنهام بجانب برشلونة الإسباني وبورتو البرتغالي وأياكس الهولندي ويوفنتوس الإيطالي.

وستكون القرعة في البطولتين لأول مرة محددة المسار حتى الدور النهائي بعكس السنوات الماضية بإقامة قرعة لكل مرحلة.

وصعدت 8 أندية لربع نهائي الدوري الأوروبي وهي تشيلسي وآرسنال الإنجليزيين وسلافيا براج التشيكي وانتراخت فرانكفورت الألماني ونابولي الإيطالي وبنفيكا البرتغالي وفالنسيا وفياريال الإسبانيين.

سيناريوهات دوري الأبطال

يدخل غمار منافسات ربع نهائي دوري الأبطال 8 أندية من بينها 6 أندية توجت باللقب من قبل وهي برشلونة وليفربول (5 مرات) وأياكس (4 مرات) ومانشستر يونايتد (3 مرات) وبورتو ويوفنتوس (مرتين) بينما لم يتوج فريقا مانشستر سيتي وتوتنهام باللقب الأوروبي من قبل.

لن يكون هناك أي قيود في المواجهات وهو ما يفتح المجال أمام لقاءات بين الفرق الإنجليزية كما أنه سيكون هناك سيناريوهات لمواجهات نارية في هذه المرحلة على رأسها المواجهة الأشرس بين برشلونة ويوفنتوس لأنها ستحمل صداماً مبكراً بين نجمي الساحرة المستديرة في العالم ليونيل ميسي نجم البارسا وكريستيانو رونالدو نجم اليوفي.

ويترقب المتابعون ايضاً سيناريو مكرر من الموسم الماضي بلقاء مانشستر سيتي وليفربول الذي أطاح بالسيتزينز خارج البطولة كما أن هناك مواجهة عاطفية محتملة بين السيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب غوارديولا أيقونة برشلونة ضد الفريق الكتالوني.

ومن المواجهات القوية أياكس ضد يوفنتوس وهو نهائي نسخة 1996 خسره الفريق الهولندي بضربات الترجيح.

سيناريوهات الدوري الأوروبي

يتنافس على لقب الدوري الأوروبي 8 أندية سبق أن توج منها 4 فرق باللقب وهي تشيلسي عام 2013 وفالنسيا 2004 ونابولي 1989 وفرانكفورت 1980، وودع المنافسات البطل التاريخي إشبيلية المتوج بخمسة ألقاب.

سيكون الصدام الأقوى بلا شك بين تشيلسي وآرسنال وديربي لندن المثير وقد يكون هناك صدام إسباني بين فالنسيا وفياريال بينما سيكون لقاء نابولي ضد أحد ناديي تشيلسي أو آرسنال مواجهة أيضاً نارية خاصة مع البلوز في ظل قيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب نابولي للبلوز من قبل كما أن مدرب تشيلسي الحالي ماوريسيو ساري صنع تألقه التدريبي في قلعة سان باولو.