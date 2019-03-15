صحيفة إسبانية: رونالدو قدّم أسوأ صورة في تاريخ دوري أبطال أوروبا

شنّت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية هجومًا عنيفًا على البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، في أعقاب الحركة المشينة والمثيرة للجدل، التي قام بها خلال الاحتفال بالفوز على أتلتيكو مدريد بثلاثية نظيفة في إياب دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقالت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم الجمعة: ”قبل كل مباراة في دوري أبطال أوروبا، يذيع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إعلانًا متلفزًا، يظهر فيه ميسي وبول بوغبا وكريستيانو رونالدو، وهم يتحدثون عن الاحترام“.

وأضافت بقولها: ”هذا ما يريد اليويفا الترويج له في تلك المسابقة الكبيرة، في ظل القيمة العليا للعب النظيف، في دوري أبطال أوروبا“.

ومضت تقول: ”ولكن بعد تلك الحركة المستفزة والمهينة التي قام بها رونالدو ضد جماهير أتلتيكو مدريد، هل يظهر النجم البرتغالي مجددًا في إعلان اليويفا الذي يدعو إلى الاحترام واللعب النظيف“؟.

وتابعت بقولها: ”أين الاحترام في احتفال رونالدو بتلك الطريقة بعد أن سجّل 3 أهداف، هاتريك، في المباراة؟، نفس هذا الأمر ينطبق على الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد، الذي قام بنفس تلك الحركة المشينة في مباراة الذهاب، وهو ما أدى إلى فرض غرامة مالية عليه من قبل اليويفا“.

وأردفت بقولها: ”قدّم رونالدو أسوأ صورة في تاريخ دوري أبطال أوروبا خلال العقد الأخير، ويجب أن يتم معاقبته بالإيقاف وليس بالغرامة“.