تقرير: كريستيانو رونالدو يواجه خطر الإيقاف

يواجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، خطر الغياب عن فريقه في دور الثمانية لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقالت صحيفة ”لاغازيتا ديلوسبورت“ الإيطالية إن الاتحاد الأوروبي سيفتح تحقيقًا في الحركة المثيرة للجدل التي احتفل من خلالها رونالدو بفوز يوفنتوس على أتلتيكو مدريد الإسباني بثلاثية نظيفة أحرزها ”الدون“، في إياب دور الـ16 للمسابقة.

وقلّد رونالدو الاحتفال المثير للجدل الذي قام به الأرجنتيني دييغو سيميوني، مدرب الروخي بلانكوس، في مباراة الذهاب بين الفريقين بملعب ”واندا متروبوليتانو“ في مدريد.

وأشارت الصحيفة إلى أن عقوبة رونالدو ستكون الغرامة المالية، كما حدث مع سيميوني في أعقاب مباراة الذهاب، ولكنها أكدت أن العقوبة يمكن أن تصل إلى الإيقاف، إذا ثبت أن رونالدو كان يوجه تلك الحركة إلى جماهير أتلتيكو مدريد.

وبحسب الصحيفة، فإن عقوبة الإيقاف ستكون لمباراة واحدة فقط، وبذلك فإن يوفنتوس يواجه خطر غياب رونالدو عن مباراة الذهاب في الدور ربع النهائي.

وتقام قرعة الدور ربع النهائي غداً الجمعة، في مدينة نيون السويسرية، وسيتم الكشف عن قرعة هذا الدور وحتى المباراة النهائية التي ستقام في ملعب ”واندا متروبوليتانو“ الخاص بأتلتيكو مدريد، الذي ودع المسابقة على يد البيانكونيري.

Can’t get over Ronaldo doing Simeone’s nut sack celebration man. IDOLO pic.twitter.com/O0a6Gn2gI9

— Ronaldo (@notRonaIdo) March 12, 2019