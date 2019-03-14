آرسنال يلحق بركب المتأهلين لدور الـ8 بالدوري الأوروبي وإنتر ملان يودع البطولة (فيديو)

لحق فريق آرسنال الإنجليزي، بركب الفرق المتأهلة إلى دور الثمانية (ربع النهائي) لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ)، بتغلبه على ضيفه رين الفرنسي بثلاثية نظيفة في إياب ثمن نهائي البطولة القارية.

وجاء تأهل آرسنال إلى ربع النهائي بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، حيث انتهى موقعة الذهاب بهزيمته بهدف لثلاثة.

أنهى آرسنال الشوط الأول لصالحه متقدما بثنائية نظيفة سجلهما الغابوني بيير أوباميانغ و أينسلي مايتلاند نيلس في الدقيقتين 5 و15.

وفي الوقت الذي بحث فيه رين عن فرصة تسجيل، أضاف أوباميانغ الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 72 لينتزع بطاقة العبور إلى ربع النهائي.

وفي نفس الجولة ودّع فريق انتر ميلان الإيطالي، فعاليات البطولة بالخسارة على ملعبه ووسط جمهوره من ضيفه اينتراخت فرانكفورت الألماني بهدف نظيف في إياب ثمن النهائي القاري.

وجاء خروج الانتر من البطولة القارية بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، حيث انتهى اللقاء الأول بينهما بالتعادل السلبي.

بذلك، انتزع اينتراخت فرانكفورت بطاقة التأهل والعبور إلى ربع النهائي للبطولة القارية.

وأنهى اينتراخت فرانكفورت المباراة لصالحه في شوطها الأول عن طريق الصربي لوكا جوفيتش في الدقيقة السادسة.

وفشلت جميع محاولات انتر ميلان في إدراك التعادل خلال شوط المباراة الثاني، ليودّع على إثرها البطولة القارية.

كما تأهل فريق فياريال الإسباني، مساء الخميس، إلى دور الثمانية بعدما فاز على ضيفه زينيت سان بطرسبورغ الروسي بهدفين لهدف في إياب ثمن نهائي البطولة القارية.

وجاء تأهل فياريال لربع النهائي بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، حيث انتهى اللقاء الأول بينهما بفوزه بثلاثة أهداف لهدف.

نجح فياريال صاحب الأرض والجمهور في حسم الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف سجله جيرارد مورينو في الدقيقة 29.

وفي الوقت الذي بحث فيه زينيت عن التعادل، أضاف فياريال الهدف الثاني في الدقيقة 47 عبر الكولومبي كارلوس باكا.

وجاء هدف حفظ ماء الوجه لزينيت سان بطرسبورغ في الدقيقة 90 عبر برانسلاف ايفانوفيتش.