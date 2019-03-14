أهداف مباراة آرسنال ورين.. 3/0 للغانرز (فيديو)

تقدم الغابوني أوباميانغ مهاجم آرسنال الإنجليزي بهدف في شباك نظيره ستاد رين الفرنسي، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في إطار إياب مباريات ثمن نهائي الدوري الأوروبي ”يوروباليغ“.

وأحرز أوباميانغ هدف فريقه الأول مع بداية المبارة من متابعة جيدة لعرضية زميله.

وأضاف أينسلي مايتلاند الهدف الثاني لآرسنال في الدقيقة 15 من رأسية قوية.

وفي الشوط الثاني وخلال الدقيقة 71 عزز أوباميانغ تقدم آرسنال وأحرز الهدف الثالث.

ويخوض آرسنال، بقيادة الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني للفريق، طامحًا في تعويض خسارة الذهاب بثلاثية مقابل هدف واحد، ومنتشيًا بفوزه الأخير على مانشستر يونايتد بثنائية نظيفة في الدوري الإنجليزي.