أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية.. ليونيل ميسي ”يد الإله رقم 10″ورونالدو ”غضب الله“ (صور)

شكل تأهل برشلونة لدور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وبلوغ 4 فرق إنجليزية الدور ذاته، وخروج الفرق الألمانية، الحدث الرئيس على صفحات أغلب الصحف الرياضية الأوروبية.

كما عادت الصحف لريمونتادا يوفنتوس على حساب أتلتيكو مدريد، وأخبار ريال مدريد الذي يبحث عن صفقات جديدة.

الصحف الإسبانية

ماركا

خصصت ماركا عنوانها البارز في صفحتها الأولى لصفقة انتقال مدافع بورتو البرازيلي إيدير ميليتو البالغ 21 سنة، وأكدت أن الفريق الإسباني اتفق مع اللاعب وفريقه مقابل 50 مليون يورو، وهو ما يفتح الباب لخروج خيسوس فابيخو.

كما اهتمت بتأهل 4 أندية من الدوري الإنجليزي الممتاز لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، برفقة برشلونة الممثل الإسباني الوحيد.

سبورت

خصصت الصحيفة الكاتالونية صفحتها الأولى لتأهل برشلونة لدور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على أولمبيك ليون 5-1 وكتبت :“ برشلونة يهز أوروبا “ في إشارة لفوزه الكبير وتقديمه مستوى جيدًا.

وأشارت الصحيفة لتأهل 4 فرق من إنجلترا لدور ربع النهائي.

موندو ديبورتيفو

اهتمت الصحيفة بتأهل برشلونة لدور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على أولمبيك ليون ب5-1 في إياب دور الـ 16 بمساهمة كبيرة من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجل هدفين وأعطى تمريرتين حاسمتين.

وأكدت الصحيفة قيمة النجم الأرجنتيني بصورة لفرحته بأحد الأهداف وكتبت :“يد الإله رقم 10.“

الصحف الإنجليزية

ذا صن

احتفلت الصحيفة بتأهل 4 أندية من الدوري الإنجليزي الممتاز لربع نهائي دوري أبطال أوروبا وكتبت :“ رائع 4 فرق من الدوري الإنجليزي الممتاز وصفر فريق ألماني.“

الصحف الإيطالية

توتو سبورت

عادت الصحيفة الإيطالية لتأهل يوفنتوس التاريخي على حساب أتلتيكو مدريد بعد ريمونتادا رائعة قادها البرتغالي كريستيانو رونالدو بتسجيله ”هاتريك“ وكتبت :“ العالم يصفق ليوفنتوس ومارادونا يشيد بالظاهرة كريستيانو رونالدو .“

كما تحدثت عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وقارنت بينه وبين كليان مبابي الذي لازال شابًّا يبلغ 20 سنة في مقابل البرتغالي الذي يملك 34 سنة ويملك كل الحماسة والقوة والنهم للفوز وتسجيل الأهداف.

لاغازيت ديل سبورت

عادت الصحيفة لليلة الرائعة التي عاشها يوفنتوس بعدما قلب تأخره ذهابا 2-0 للفوز إيابًا 3-0 وبلوغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بهاتريك للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وكتبت “ غضب الله “ كعنوان بارز.

وتحدثت الصحيفة عن الإشادة الكبيرة بالسيدة العجوز والمدرب ماسيميليانو أليغري والنجم كريستيانو رونالدو، كما اهتمت بردود فعل عائلة النجم البرتغالي في المدرجات.

الصحف الفرنسية

ليكيب

خصصت ليكيب جزءًا كبيرًا من عددها ليوم الخميس لخسارة أولمبيك ليون أمام برشلونة 5-1 وخروجه من دوري أبطال أوروبا، مؤكدة أن الفريق انهار فجأة بعد عودته في النتيجة 2-1 في الشوط الثاني.

كما اهتمت الصحيفة بمواجهة رين لأرسنال في إياب دور الـ16 من الدوري الأوروبي وكان فاز ذهابًا 3-1 وكتبت :“ رين الإنجليزي .“