ميسي يتحدث عن رونالدو قبل قرعة دوري أبطال أوروبا.. ماذا قال؟

اعتبر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو قدَّم ليلة سحرية أمام أتلتيكو مدريد، وأهَّل يوفنتوس لدور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال النجم الأرجنتيني بعد تأهل برشلونة لدور ربع النهائي بتجاوز أولمبيك ليون :“ في البداية كريستيانو ولاعبو يوفنتوس كانوا رائعين كانت مفاجأة كبيرة ، توقعت أن أتلتيكو مدريد عمل المهم، لكن يوفنتوس تجاوزهم وكريستيانو رونالدو قدم ليلة سحرية.“

وأضاف متحدثًا عن باقي المنافسين في دوري الأبطال قبل قرعة يوم الجمعة، ومن بينهم يوفنتوس ونجمه رونالدو:“ كل الفرق مواجهاتها معقدة مانشستر سيتي مثالًا، وأياكس الذي قدم فريقًا جيدًا برفقة مجموعة من الشباب لا يخافون من أي شيء، ليفربول يملك قوة كبيرة .“

وتحدث ميسي عن حلم الثلاثية وقال :“ يجب أن نتحلى بالهدوء في الفكر ونتهيأ للقادم بشكل قوي وجدي.“

واعتبر النجم الأرجنتيني أن برشلونة عانى قليلًا بعد تسجيل ليون لهدفه الوحيد وقال :“ عانينا قليلًا حين كانت النتيجة 2-1 لكوننا عقدنا اللقاء على أنفسنا، من حسن الحظ سجلنا الهدف الثالث، وبعده وجدنا أفضل نسخة لنا؛ كوننا حصلنا على المساحات واستعدنا الكرة وسجلنا أهدافًا.