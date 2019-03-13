برشلونة يسحق ليون بخماسية ويتأهل لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

حجز برشلونة الإسباني مقعده في ربع النهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم الـ12 تواليًا، بفوزه الكبير على ضيفه ليون الفرنسي 5-1 الأربعاء على ملعب كامب نو، بفضل ثنائية وتمريرتين حاسمتين لنجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

افتتح ميسي قائد برشلونة التسجيل من ركلة جزاء نفذها بطريقة بانينكا في الدقيقة 17 بعد تعرض لويس سواريز لعرقلة في المنطقة ليضع فريقه في المقدمة بعدما كانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي في فرنسا.

وبعدها راوغ سواريز حارس ليون أنطوني لوبيز ولعب تمريرة ولا أروع إلى فيليب كوتينيو غير المراقب ضاعف بها الغلة.

وقلص ليون الفارق بتسديدة في الشوط الثاني من لوكاس توسارت.

لكن ميسي قتل أي أمل للمنافس في العودة في النتيجة بعدما راوغ أكثر من مدافع ليسجل في الدقيقة 78 قبل أن يلعب تمريرة إلى جيرار بيكيه سجل منها الهدف الرابع وأخرى إلى عثمان ديمبلي ليكمل الخماسية.

برشلونة 1 × 0 ليون | هدف ميسي ???? ..“ pic.twitter.com/08bpDfHjqG — ـ (@bMmgqiiNaTXccD3) ١٣ مارس ٢٠١٩

برشلونة 2 × 0 ليون | هدف كوتينهو ???? ..“ pic.twitter.com/ECWrwKmuKt — ـ (@bMmgqiiNaTXccD3) ١٣ مارس ٢٠١٩

دوري ابطال اوروبا | برشلونة 3 × 1 ليون |هدف الثالث برشلونة ميسي يحسم التأهل بـ هدف رااائع ???????????????????????????????????????????? HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/6WmrsP9lsi — فهد يتعلم هل تتعلمون ؟ (@Rut404) ١٣ مارس ٢٠١٩

دوري ابطال اوروبا | برشلونة 4 × 1 ليون |هدف الرابع برشلونة بيكيه ???????????????? HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/Jzjxt2tzgW — فهد يتعلم هل تتعلمون ؟ (@Rut404) ١٣ مارس ٢٠١٩