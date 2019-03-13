موعد قرعة دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

تأهلت أربعة أندية إنجليزية إلى دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا بعد ختام مباريات إياب دور الستة عشر حيث حقق ليفربول مفاجأة كبيرة بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف على بايرن ميونخ في أليانز آرينا بينما اكتسح برشلونة ضيفه أولمبيك ليون بخمسة أهداف مقابل هدف يوم الأربعاء.

وستجرى قرعة دور الثمانية يوم الجمعة المقبل، في مدينة نيون السويسرية مقر الاتحاد الأوروبي (اليويفا)، وسيتم الكشف عن قرعة هذا الدور وحتى المباراة النهائية في ملعب واندا متروبوليتانو الخاص بأتلتيكو مدريد الذي ودع المسابقة على يد يوفنتوس.

وكان الاتحاد الأوروبي يقيم حفلًا خاصًا لقرعة دور الـ8، وحفلًا خاصًا لقرعة الدور قبل النهائي، ولكن تم تغيير ذلك بدمج الحفلين في قرعة وحفل واحد حيث سيتم سحب القرعة من دور الثمانية حتى النهائي.

وفيما يلي الأندية المتأهلة:

ليفربول ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير من إنجلترا و أياكس أمستردام الهولندي وبورتو البرتغالي وبرشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.

ولن تكون هناك أي قيود على القرعة، حيث إنه من الممكن أن يلتقي فريقان من بلد واحد، وسيتم الكشف عن باقي التفاصيل قبل سحب القرعة.

وستقام مباريات ذهاب دور الثمانية يومي التاسع والعاشر من أبريل/نيسان والعودة يومي 16و17 من الشهر ذاته، بينما ستُقام مباراتا قبل النهائي يومي 30 أبريل /نيسان، والأول من مايو/آيار، والعودة بعدها بأسبوع واحد، والنهائي في الأول من يونيو/حزيران في مدريد.

موعد قرعة دور الـ8 لدوري أبطال أوروبا:

من المقرر إجراء قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الجمعة 15 مارس/آذار 2019 في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثانية بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لقرعة دور الـ8 لدوري أبطال أوروبا:

سيتم بث قرعة دور الـ8 لدوري أبطال أوروبا على قناة beIN SPORTS الإخبارية المفتوحة.