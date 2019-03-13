أهداف مباراة برشلونة وليون.. 3/1 للفريق الكتالوني (فيديو)

تقدم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني بهدف في شباك أوليمبك ليون الفرنسي، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب ”كامب نو“، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفي الدقيقة 17 أحرز ميسي هدفه من ركلة جزاء أعلن بها التقدم لفريقه.

وأضاف البرازيلي فيليبي كوتينيو الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 30 من تمريرة رائعة والمرمى خالي.

ومع بداية الشوط الثاني نجح ليون في إحراز الهدف الأول في الدقيقة 57، عن طريق لوكاس توسارت، ولكن أعاد ميسي التقدم للبارا وأحرز الهدف الثالث.

برشلونة 1 × 0 ليون | هدف ميسي ???? ..“ pic.twitter.com/08bpDfHjqG — ـ (@bMmgqiiNaTXccD3) ١٣ مارس ٢٠١٩

برشلونة 2 × 0 ليون | هدف كوتينهو ???? ..“ pic.twitter.com/ECWrwKmuKt — ـ (@bMmgqiiNaTXccD3) ١٣ مارس ٢٠١٩

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين على ملعب ”بارك أولمبيك ليون“ انتهت بالتعادل السلبي، وهي النتيجة التي تحافظ على حظوظ الفريقين في الوصول للدور ربع النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويكفي ليون التعادل الإيجابي أو الفوز بأي نتيجة للعبور إلى الدور ربع النهائي، بينما يكفي برشلونة الفوز بهدف دون مقابل لتخطي دور الـ 16.