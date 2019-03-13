إنتر ميلان يقرر تجميد إيكاردي حتى نهاية الموسم.. ويبحث عن مهاجم جديد

بدأ نادي إنتر ميلان الإيطالي، التفكير الجدي في مرحلة ما بعد المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، في ظل الأزمات المستمرة بين الطرفين.

وقالت تقارير صحفية إيطالية إن إدارة نادي إنتر ميلان اتخذت قرارًا بالتعاقد مع مهاجم مميز، بعد نهاية الموسم الجاري.

وأشارت صحيفة ”كوريري ديلو سبورت“ الإيطالية إلى أن إدارة الإنتر قررت أيضًا تجميد إيكاردي وعدم إشراكه في أي مباريات هذا الموسم، في ظل غياب اللاعب عن لقاءات الفريق الأخيرة، وعدم تجديد عقده مع النيراتزوري، في أعقاب قرار سحب شارة القيادة منه.

وينتهي عقد إيكاردي مع إنتر ميلان في منتصف عام 2021.

وقالت الصحيفة إن مالك إنتر ميلان، رجل الأعمال الصيني ستفين زانغ يرفض التدخل في قضية إيكاردي، ويفضل أن يبقى الملف في يد رئيس النادي بيبي ماروتا.

وأكد موقع ”فوتبول إيطاليا“، في تقرير نشره، اليوم الأربعاء، أن ناديي ريال مدريد الإسباني ونابولي الإيطالي يرغبان في التعاقد مع إيكاردي.

وكان نادي نابولي قد عرض على إيكاردي راتبًا سنويًا يصل إلى 9 ملايين يورو، إضافة إلى حوافز إضافية تبلغ مليوني يورو، في الوقت الذي تواصل فيه مسؤولو ريال مدريد مع اللاعب، وعرضوا عليه مقابلا أكبر من عرض نابولي.

وترددت أنباء أمس عن احتمال إبرام صفقة تبادلية بين إنتر ميلان وريال مدريد، تتضمن إيكاردي والفرنسي كريم بنزيما.