بين ”العصا والجزرة“ وتصريحات واندا نارا.. هل تشهد أزمة إيكاردي وإنتر ميلان ”النهاية السعيدة“؟

قال بيبي ماروتا، رئيس نادي إنتر ميلان الإيطالي، إن أزمة المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي مع النادي لم تصل إلى طريق مسدود.

وأعرب ماروتا عن تفاؤله إزاء ملف إيكاردي في إنتر ميلان، وأشار إلى أن هناك رغبة مشتركة من الطرفين في استمرار اللاعب، وتجديد عقده في المستقبل القريب.

وأضاف ماروتا في تصريحات أبرزتها صحيفة ”لاغازيتا ديلوو سبورت“ الإيطالية: ”يجب أن نتحلى بالهدوء، ونستخدم سياسة العصا والجزرة، الموقف كان متوتراً للغاية منذ فترة، ولكن الأمور تتجه نحو التسوية الآن، ربما يكون الطريق طويلاً كي نصل إلى حل نهائي، ولكن رغبة جميع الأطراف تعزز استمرار إيكاردي برفقة الإنتر“.

وتابع: ”نحن أسرة واحدة، وهناك قواعد، ولكن أيضاً توجد أرضية مشتركة بين الجميع“.

ولم يظهر إيكاردي وزوجته ووكيلة أعماله واندا نارا في ملعب سان سيرو، أمس الأحد، خلال مباراة إنتر ميلان وسبال، التي انتهت لصالح الإنتر بهدفين نظيفين.

وغاب إيكاردي عن المباريات برفقة إنتر ميلان، بعد أن قررت إدارة النادي سحب شارة القيادة من الأرجنتيني الدولي؛ ما أشعل فتيل التوتر بين الطرفين، وسط أنباء عن رحيل اللاعب عن النيراتزوري بنهاية الموسم الجاري.

من جانبها، قالت واندا نارا، إن إيكاردي فضّل متابعة مباراة إنتر ميلان وسبال من المنزل، حتى لا تكون هناك أي أزمات بسبب وجوده في سان سيرو، خاصة في ظل احتفالات النادي بمرور 111 عاماً على إنشائه.

وأضافت: ”فضّلنا أن نتابع المباراة من المنزل، ونتجنب أي جدل في أسبوع خاص جداً بالنسبة للإنتر. لا أريد أن أتكلم حتى لا يتم تفسير تصريحاتي بشكل خاطئ، ولكن ماورو يريد البقاء في النيراتزوري، وأنا أعمل من أجل الوصول إلى السلام والحل النهائي بين الجميع“.