ماذا قال أليغري بعد ”ريمونتادا“ يوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد؟

أشاد ماسيميليانو أليغري، مدرب يوفنتوس، بسلاسة أداء لاعبيه خلال الفوز 3-صفر على أتلتيكو مدريد والتأهل إلى دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء.

وكان أليغري يشعر بالقلق أن يفقد فريقه الهدوء المطلوب لمحاولة تعويض خسارته 2-صفر في لقاء الذهاب لكن هذا لم يحدث في تورينو.

وقال أليغري: ”قرأ اللاعبون المباراة بأفضل طريقة ممكنة ولعبنا بإيقاع سريع وقمنا باستغلال المساحات في الملعب.

”كنت أرغب أن نلعب بهذه الطريقة في مباراة الذهاب أيضا، لكني قمت بتغيير شيء ما ولم تحدث الأشياء بالطريقة الصحيحة.

احتفال وجنون كريستيانو رونالدو والجماهير بعد صافرة نهاية اللقاء واعلان ريمونتادا وتأهل يوفنتوس لدور الثمانية ????????. pic.twitter.com/nGTDPi2aS7 — عز (@MnbrMadrid5) March 12, 2019

”لعبنا بسلاسة وهدوء في الأداء. كنا ننتظر هذه الليلة منذ فترة طويلة وكنا نخاطر بخوض مباراة شديدة الحماس لكننا نجحنا في المقابل في فرض الضغط على المنافس والاحتفاظ بالتوازن أيضا“.

ولم يقدم دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو، الذي لجأ إلى التكتل الدفاعي أغلب فترات اللقاء، أي أعذار بعد هذه الهزيمة الثقيلة.

وقال سيميوني: ”يوفنتوس كان الأفضل واستحق الفوز بالمباراة. لقد أجبرنا على التراجع إلى الخلف.

”يجب أن توجه التهنئة إلى المنافس عندما يقدم مثل هذه المباراة. ارتكبنا بكل تأكيد الكثير من الأخطاء لكني أقصد أني فعلت ذلك وليس اللاعبين“.

وأضاف المدرب الأرجنتيني: ”لم يتعلق الأمر بالانضباط أو بمعدل العمل أو المجهود. لقد فاز المنافس لأنه كان الأفضل وعندما يحدث ذلك كل ما يمكننا فعله هو تهنئة الفائز“.