ملخص أخبار ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس والدوريات الكبرى ودوري أبطال أوروبا

لا تزال أنباء تعاقد نادي ريال مدريد الإسباني مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان هي المهيمنة على تقارير الصحافة العالمية إلى حد كبير اليوم الثلاثاء، وفي نفس الوقت فإن نادي برشلونة كان له نصيب من الاهتمام في ظل صفقته الهولندية المقبلة، وخطف النجم المصري محمد صلاح بعض الأضواء، قبل مباراة فريقه ليفربول الإنجليزي مع بايرن ميونخ الألماني غداً في دوري أبطال أوروبا، فضلًا عن تألق رونالدو وقيادته ليوفنتوس لعبور أتلتليكو مدريد.

صفقات ريال مدريد

تنتظر جماهير ريال مدريد أن يفي رئيس النادي فلورنتينو بيريز بوعده الذي قطعه على نفسه، بتخصيص 300 مليون يورو لإبرام صفقات جديدة في الموسم الجديد، بعد التعاقد مع زيدان.

ووضعت صحيفة ”صن“ البريطانية تشكيل فريق الأحلام لريال مدريد الموسم المقبل، والذي تضمن العديد من الصفقات التي يسعى مسؤولو الملكي لضمها، وعلى رأسهم الحارس الإسباني ديفيد دي خيا، والبلجيكي هازارد، والبرازيلي نيمار، والفرنسيين كيليان مبابي ونغولو كانتي.

وكشفت تقارير صحفية تفاصيل الساعات الأخيرة قبل إعلان التعاقد الرسمي مع زيدان، حيث قالت إن زيدان أملى شروطه على بيريز قبل الموافقة على العودة إلى سانتياغو برنابيو، وعلى رأسها الصفقات الجديدة، وأن يكون لـ“زيزو“ سلطات واسعة في الإدارة تتخطى موقعه كمدرب للفريق.

وستكون أول مباراة لزيدان مع ريال مدريد يوم السبت المقبل أمام سلتا فيغو في المرحلة الـ28 من الدوري الإسباني، الليغا.

برشلونة يحسم الصفقة الهولندية الثانية

قالت تقارير صحفية إن نادي برشلونة اقترب كثيراً من حسم صفقة المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت، لاعب نادي أياكس أمستردام الهولندي.

وأشار تقرير لإذاعة ”راديو كاتالونيا“ الإسباني إلى أن جميع الشواهد تشير إلى أن صفقة دي ليخت أصبحت محسومة لصالح البارسا، في ظل رغبة اللاعب، وتأكيدات مديري أعماله وأفراد أسرته، ومسؤولين كبار في نادي أياكس.

وأكدت أن برشلونة سيحسم صفقة دي ليخت مقابل 70 مليون يورو، ليكون اللاعب الهولندي الثاني الذي يضمه البلوغرانا الموسم المقبل، بعد إتمام صفقة فرينكي دي يونغ لاعب أياكس أيضاً.

احتفال رونالدو وبكاء عائلته

احتفل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي بشكل مثير بعد أن قاد فريقه لعبور عقبة أتلتيكو مدريد، والتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقلد رونالدو احتفال سيميوني وقام بعمل حركات مثيرة، كالتي فعلها المدرب الأرجنتيني خلال مباراة الذهاب.

وقاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه يوفنتوس الإيطالي للتأهل إلى دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) منح بها فريقه الفوز على ضيفه اتلتيكو مدريد الإسباني 0/3 اليوم الثلاثاء في إياب دور الستة عشر للبطولة.

وتألق رونالدو بشكل لافت في مباراة اليوم حيث سجل هدفا في الشوط الأول وهدفين في الشوط الثاني ليمنح يوفنتوس بطاقة العبور للدور التالي.

كما هلل وفرحت عائلة قائد البرتغال وخاصة صديقته جورجينا رودريغيز في المدرجات إلى جوار أفراد عائلته خلال متابعة المباراة.

محمد صلاح يردّ على منتقديه

لم يلتزم المصري الدولي محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، الصمت على الهجوم الذي تعرض له عقب تصريحاته الأخيرة، التي قال فيها إنه وصل إلى مكانة لم يصل إليها أي لاعب مصري أو عربي أو أفريقي، وأن هذا يضعه تحت ضغط كبير، يحاول التكيّف معه.

واتهم كثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي محمد صلاح بالغرور، خاصة أن هناك نجوما أفارقة آخرين وصلوا إلى مستويات أفضل من صلاح، وعلى رأسهم الكاميروني صامويل إيتو، والإيفواري ديديه دروغبا.

وكتب صلاح بموقعه الشخصي على ”تويتر“، اليوم الثلاثاء: ”مندهش جدًا من بعض الناس اللي واقفة ومستنية أي خطأ، أو كلام علشان يفسروه بالطريقة اللي تيجي على مزاجهم، من الواضح إن دا بقى الطبيعي، وتصيد واضح على كلام وأخطاء غير مقصودة“.

وتنتظر محمد صلاح موقعة ساخنة مساء الأربعاء، على ملعب ”أليانز أرينا“ بين ليفربول وبايرن ميونخ، في إياب دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث كانت مباراة الذهاب على ملعب ”أنفيلد“ قد انتهت بالتعادل السلبي.

أزمة إيكاردي ”عرض مستمر“

لا تزال أزمة المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي مستمرة في نادي إنتر ميلان الإيطالي، رغم التصريحات الهادئة الصادرة عن الطرفين مؤخراً، والتي أشارت إلى قرب حل الأزمة.

إلا أن صحيفة ”كوريري ديلو سبورت“ الإيطالية، أشارت اليوم الثلاثاء، إلى أن هناك احتمالا لرحيل إيكاردي عن إنتر ميلان مقابل الحصول على المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، في صفقة تبادلية مع ريال مدريد الإسباني.

مورينيو إلى باريس سان جيرمان؟

قالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية إن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يرغب في التعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لقيادة الفريق في الموسم المقبل، خلفاً للألماني توماس توخيل.

وفشل توخيل في تحقيق حلم القطري ناصر الخليفي رئيس الـ“بي إس جي“ بالتتويج بدوري أبطال أوروبا، وخرج من دور الـ16 أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعد ريمونتادا تاريخية للمانيو في ملعب حديقة الأمراء بباريس.