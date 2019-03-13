تقارير.. ريال مدريد تواصل مع ماورو إيكاردي لضمه في الميركاتو الصيفي

ذكر الصحفي الإيطالي، تانكريدي بالميري، من صحيفة ”توتو ميركاتو“، أن ريال مدريد تواصل، يوم الاثنين، مباشرة بعد تعيين الفرنسي زين الدين زيدان مدربًا جديدًا، بالمهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي لمعرفة وضعه الحالي مع ناديه، من أجل التقدم بعرض لضمه خلال الفترة المقبلة.

وحسب الصحفي الإيطالي، فالاتصالات بين ريال مدريد وإيكاردي حدثت في السابق، لكن الاتصال الأخير كان أكثر جدية وعبر الفريق الإسباني عن رغبة كبيرة في ضمه.

وتلقى إيكاردي عرضًا من نابولي براتب يبلغ 9 ملايين يورو زائد 2 مليون كحوافز، كما أن هناك اهتمامًا من يوفنتوس باللاعب، لكن الصحفي الإيطالي أكد أن ريال مدريد أبلغ اللاعب بكونه مستعدًا لتقديم عرض مالي أفضل على الصعيد الشخصي.

وما زالت عملية الشد والجذب مستمرة بين المهاجم الأرجنتيني وإدارة إنتر ميلان، حيث ما زال اللاعب مصرًا على شروطه وهي اعتذار الإدارة علنيا واستعادة شارة القيادة قبل العودة للفريق.

وحسب الصحفي الإيطالي، فهناك اتصالات لعقد جلسة بين رئيس الفريق والمدير الرياضي ماروتا لتصفية الأجواء وإقناع اللاعب بالتواجد في الديربي أمام ميلان.