تعرّف إلى أبرز نتائج مباريات اليوم في جميع البطولات

شكلت ريمونتادا يوفنتوس أمام أتلتيكو مدريد أبرز نتائج اليوم في اللقاءات التي جرت بالملاعب الأوروبية والأسيوية والتي شهدت أيضا سباعية لمانشستر سيتي في مرمى شالكة 04 الألماني.

وعلى الصعيد الأسيوي حققت فرق الهلال السعودي والسد القطري الفوز في دوري أبطال أسيا وتعادل العين الإماراتي وخسارة الأهلي السعودي.

دوري أبطال أوروبا

سجل النجم البرتغالي هاتريك بالتخصص في مرمى أتلتيكو مدريد ليقود يوفنتوس لدور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بنتيجة 3-2 في مجموع اللقاءين.

كما سحق مانشستر سيتي فريق شالكة 04 الألماني بنتيجة 7-0 ليبلغ ربع النهائي بمجموع 10-2 في اللقاءين .

الدوري الفرنسي

وسع باريس سان جرمان الفارق عن مطارده المباشر ليل ل17 نقطة ولقاء ناقص بعد فوزه في اللقاء المؤجل على ديجون 4-0 ليرفع رصيده ل74 نقطة على بعد 10 لقاءات من نهاية الدوري الفرنسي.

وسجل أهداف باريس سان جرمان ماركوس كوريا، وكليان مبابي وأنخل دي ماريا وتشوبو موتينغ .

دوري أبطال آسيا

سجل الهلال السعودي هدفين في ظرف دقيقتين عبر أل بيهي وغوميز ليحسم لقاءه أمام الدحيل القطري 3-1 ويتصدر المجموعة الثالثة بفوزين و6 نقاط، تاركًا المركز الثاني للفريق القطري.

وأنقد الياباني شيوتاني العين الإماراتي من الهزيمة أمام استقلال طهران حيث سجل هدف التعادل 85 ويتقاسم الفريقان نقطة لكل منهما يحتلان بها المركزين الثالث والرابع.

وعن المجموعة الرابعة خسر الأهلي السعودي أمام باختاكور الأوزبكي 1-0 ليتراجع للمركز الثاني ب3 نقط فيما تصدر الفريق الأوزبكي المجموعة ب4 نقاط.

ومنح الجزائري بغداد بونجاح السد القطري الفوز بيرسبولوس الإيراني في الدقيقة الخامسة من الوقت بذل الضائع ليصعد الفريق القطري للمركز الثالث ب3 نقط متخلفا بفارق الأهداف عن الأهلي السعودي، فيما يتذيل الفريق الإيراني المجموعة برصيد نقطة.

كأس الاتحاد الآسيوي

تصدر القادسية الكويتي المجموعة الثالثة بفارق الأهداف عن المالكية البحريني بعد فوزه على السويق العماني 2-0 ليرفع رصيده ل4 نقط .

وفرض العهد اللبناني التعادل السلبي على المالكية البحريني ليحتل المركز الثالث بنقطتين من تعادلين فيما يحتل السويق العماني المركز الرابع والأخير برصيد 0 نقطة من هزيمتين.