كريستيانو رونالدو يُقلد احتفال سيميوني ”المثير“ وعائلته تبكي بعد مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد (فيديو)

احتفل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي بشكل مثير بعد أن قاد فريقه لعبور عقبة أتلتيكو مدريد، والتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقلد رونالدو احتفال سيميوني وقام بعمل حركات مثيرة، كالتي فعلها المدرب الأرجنتيني خلال مباراة الذهاب.

دوري ابطال اوروبا | يوفنتوس 3 × 0 اتلتيكو مدريد | لقطة الموسم رونالدو بعد الريمونتادا يقلد فرحة سيموني في الذهاب ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/2XGk1k37pi — فهد و الابطال قصة عشق (@GillW404) ١٢ مارس ٢٠١٩

وقاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه يوفنتوس الإيطالي للتأهل إلى دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) منح بها فريقه الفوز على ضيفه اتلتيكو مدريد الإسباني 0/3 اليوم الثلاثاء في إياب دور الستة عشر للبطولة.

وتألق رونالدو بشكل لافت في مباراة اليوم حيث سجل هدفا في الشوط الأول وهدفين في الشوط الثاني ليمنح يوفنتوس بطاقة العبور للدور التالي.

وتقدم رونالدو بهدف ليوفنتوس في الدقيقة، 27 ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 49 قبل أن يختتم التسجيل في الدقيقة 86 من ضربة جزاء.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز اتلتيكو بهدفين دون رد ليتفوق يوفنتوس في مجموع اللقاءين بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

كما هلل وفرحت عائلة قائد البرتغال وخاصة صديقته جورجينا رودريغيز في المدرجات إلى جوار أفراد عائلته خلال متابعة المباراة.