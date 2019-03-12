تعرف على هدية زيدان إلى نادي يوفنتوس في الميركاتو الصيفي

جاء تعاقد نادي ريال مدريد الإسباني مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بمثابة الصدمة بالنسبة لمسؤولي يوفنتوس الإيطالي، بعد أن كان زيزو في صدارة المرشحين لقيادة البيانكونيري الموسم المقبل.

ووضع مسؤولو يوفنتوس زيدان على رأس القائمة المرشحة لقيادة الفريق خلفًا للمدرب ماسيمليانو أليغري، الذي تشير التقارير إلى رحيله بنهاية الموسم الجاري.

ورغم الحزن الذي أصاب مسؤولي وجماهير اليوفي بعد ضياع فرصة التعاقد مع زيدان، فإن هذا لا يمثل أنباءً سيئة في المجمل، لأن يوفنتوس أمامه فرصة قوية للغاية في التعاقد مع أحد نجوم ريال مدريد.

وقال موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي إن الكولومبي خيمس رودريغيز سيكون صفقة اليوفي في الميركاتو الصيفي، لأن اللاعب المعار حاليًا من الريال إلى بايرن ميونخ الألماني لن يكون له مكان في صفوف النادي الملكي.

وأضاف في تقرير نشره اليوم الثلاثاء أن رودريغيز ارتبط طويلًا بالانضمام إلى يوفنتوس، وذلك بناءً على رغبة البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد السابق، حيث أبدى الأخير رغبته في اللعب إلى جوار رودريغيز كما كان الحال في الميرينغي سابقًا.

ويبلغ رودريغيز من العمر 27 عامًا، وانضم إلى ريال مدريد من نادي موناكو الفرنسي في موسم 2014 – 2015، وينتهي عقده رفقة الريال في منتصف عام 2021.