كريستيانو رونالدو قبل مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد: سنفعل كل ما في وسعنا للفوز عليهم

تحدث كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، عن توقعاته لمباراة فريقه ضد أتلتيكو مدريد، غدًا الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا، كاشفًا في الوقت ذاته عن ﺳﺮ نجاحه ﻓﻲ ﻛﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ.

الفريق الإيطالي سقط في مباراة الذهاب بدور الـ16 أمام أتلتيكو مدريد الإسباني بهدفين نظيفين على ملعب ”واند متروبوليتانو“.

وقال رونالدو في حوار مع القناة الرسمية لنادي يوفنتوس: ”أنا ولاعبو الفريق واثقون من خوض مباراة رائعة، نحن على استعداد لتقديم ليلة خاصة، سواء في أرض الملعب أو في المدرجات“.

وأضاف: ”الجميع يعرفون أنّ أتلتيكو مدريد قوي جدًّا، يدافعون بشكل رائع، ولا يستقبلون الكثير من الأهداف، ويلعبون على الهجمات المرتدة بشكل جيد، لكننا مُستعدون لهم، وسنفعل كل ما في وسعنا للفوز عليهم“.

وتابع: ”التفاصيل الصغيرة ستحدث فارقًا في تلك المباراة، نحن هدفنا تحقيق الفوز، ونريد التأهل لدور ربع النهائي“.

وأردف: ”لم نتوقع أنّ نخسر في الذهاب بهدفين دون رد، ولكن هذه كرة القدم، وكل شيء وراد أنّ يحدث، ونحن نريد أنّ نقدم أداءً كبيرًا في ملعبنا وأمام جمهورنا“.

وعن سر نجاحه في عالم كرة القدم، أجاب: ”ليس لديّ أي أسرار، أنا أعمل بتفان ولديّ شغف بهذه الرياضة“.

وأتم: ”أنا أحب لعب كرة القدم أكثر من أي شيء آخر، لقد استمتعت بنفسي في البرتغال وإنجلترا وإسبانيا، وأنا الآن أقوم بذلك في إيطاليا، إنه لمن دواعي سروري أنّ أسجل الأهداف، وأنّ أساعد فريقي على تحقيق الفوز، أنا سعيد بذلك“.

يُذكر أنّ يوفنتوس يواجه أتلتيكو مدريد على ملعبه ”أليانز ستاديوم“ وأمام جماهيره، غدًا الثلاثاء، في إياب دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا.