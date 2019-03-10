كريستيانو رونالدو يغازل جماهير ريال مدريد بهذه الطريقة

أكد كريستيانو رونالدو أنه يفتقد مدريد لذلك سيفتتح فيها أول فروع مشروعه الجديد لزراعة الشعر بعد نحو أسبوع، وستديره صديقته جورجينا رودريغيز.

ويشتهر مهاجم يوفنتوس بأنه يعتني بنفسه خارج الملعب، وقد رأى النجم البرتغالي بافتتاح عيادة لزراعة الشعر في مدريد مشروعًا مربحًا.

وغادر رونالدو، الهداف التاريخي لبطل أوروبا، صفوف الفريق في يوليو/ تموز 2018 لينضم إلى يوفنتوس، بينما ضم ريال مدريد البرازيلي فينيسيوس جونيور وماريانو دياز لكن النادي لم يتعاقد مع مهاجم كبير ليحل بديلًا لرونالدو.

وقال رونالدو لصحيفة ABC الإسبانية يوم الأحد: ”مدريد هي المدينة التي تألقت فيها وأثرت في شخصيًا ومهنيًا، لقد أقمت فيها فترة طويلة في مسيرتي وبدأت أسرتي بها، أفتقد أهل مدريد حقًا.

”أحب أن أراهن على المشاريع المغامرة ذات الخصائص المختلفة لنشر أفضل ما لدينا في البرتغال في جميع أنحاء العالم“.

وتقع العيادة في شارع خواكين كوستا، وتبلغ مساحتها 2500 متر مربع وهي عبارة عن توكيل لشركة برتغالية شهيرة لزراعة الشعر اشترى فيها رونالدو (34 عامًا) حصة كبيرة من الأسهم.

وأضاف قائد البرتغالي قائلًا: ”سيكون لدينا 150 مهنيًا قادرين على أداء 18 عملية زراعة للشعر يوميًا، كما هو الحال في كرة القدم، سأضع كل جهدي لجعل هذا المشروع الأفضل في العالم في هذا المجال، هذا سبب ممارسة التدريبات البدنية بشكل مستمر ومحاولة تناول طعام صحي حتى أظل في صحة جيدة، أهم شيء هو الاهتمام بأجسامنا“.