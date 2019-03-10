إنتر ميلان يعود لسكة الانتصارات في الدوري الإيطالي ويفوز على سبال بثنائية (فيديو)

فاز إنتر ميلان على ضيفه سبال 2-0، خلال المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الأحد، في الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، والتي شهدت أيضًا فوز تورينو على فروسينوني 2-1، وأتالانتا على سامبدوريا بذات النتيجة، وبولونيا على كالياري 2-0.

وسجل هدفي إنتر ميلان ماثيو بوليتانو وروبيرتو جاليارديني، في الدقيقتين 68 و77.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 47 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد سبال عند 23 نقطة في المركز السادس عشر.

وفي المباراة الثانية، قلب فريق تورينو تأخره بهدف أمام مضيفه فروسينوني إلى فوز 2-1.

وتقدم فروسينوني بهدف سجله لوكا باجانيني في الدقيقة 42، وتعادل أندريا بيلوتي في الدقيقة 56، قبل أن يسجل نفس اللاعب هدف الفوز في الدقيقة 78.

ورفع تورينو رصيده إلى 44 نقطة في المركز السادس بفارق الأهداف خلف روما، وتوقف رصيد فروسينوني عند 17 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وفي المباراة الثالثة، فاز أتالانتا على مضيفه سامبدوريا 2-1.

وسجل هدفي أتالانتا دوفانا زاباتا وروبن جوسينس في الدقيقتين 50 و77 على الترتيب، فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه لسامبدوريا فابيو كوالياريلا في الدقيقة 67 من ركلة جزاء.

ورفع أتالانتا رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثامن بفارق الأهداف خلف لاتسيو، وتوقف رصيد سامبدوريا عند 39 نقطة في المركز التاسع.