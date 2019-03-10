مواعيد أبرز مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم، اليوم الأحد، يومًا كرويًا دسمًا به عدد كبير من المباريات المرتقبة على مستوى العالم، في بطولات ومسابقات مختلفة.

ويعد أبرزها مباراة ليفربول أمام بيرنلي، على ملعب الأنفيلد معقل الريدز، ضمن منافسات الجولة الـ 30 بالبريميرليغ.

وفي قمة الدوري الإنجليزي، يواجه مانشستر يونايتد نظيره آرسنال، على ملعب الإمارات.

وعلى صعيد بطولة الكونفدرالية الأفريقية، يستضيف الزمالك فريق غورماهيا الكيني، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في خامس جولات دور المجموعات.

مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

ليفربول ضد بيرنلي، الساعة 02:00 بتوقيت القاهرة، 03:00 بتوقيت السعودية، وتذاع عبر ”bein sports HD 2“.

تشيلسي ضد وولفرهامبتوون، الساعة 04:05 بتوقيت القاهرة، 05:05 بتوقيت السعودية، وتنقل على ”bein sports HD 2“.

آرسنال ضد مانشستر يونايتد، الساعة 06:30 بتوقيت القاهرة، 07:30 بتوقيت السعودية، وتذاع عبر ”bein sports HD 2“.

مباريات الكونفدرالية

الزمالك وغورماهيا، الساعة 09:00 بتوقيت القاهرة، 10:00 بتوقيت السعودية، وتنقل على ”bein sports HD 1“.

بترو أتليتيكو ونصر حسين داي، الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت السعودية، وتذاع عبر ”bein sports HD 7“.

نكانا وزيسكو، الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت السعودية، وتنقل على ”bein sports HD 3“.

الهلال السوادني وأشانتي كوتوكو، الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت السعودية، وتذاع عبر ”bein sports HD 1“.

الرجاء المغربي وحسنية أغادير، الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت السعودية، وتنقل على ”bein sports HD 7“.

النجم الساحلي والصفاقسي، الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت السعودية، وتذاع عبر ”bein sports HD 1“.

ساليتاس وإينوجو رينغرز، الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت السعودية، وتنقل على ”bein sports HD 9“.

نهضة بركان وأوثو دويو، الساعة 09:00 بتوقيت القاهرة، 10:00 بتوقيت السعودية، وتذاع عبر ”bein sports HD 2“.

مباريات الدوري الإسباني

سيلتا فيغو ضد ريال بيتيس، الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثانية بتوقيت السعودية، وتنقل على ”bein sports HD 6“.

جيرونا ضد فالنسيا، الساعة 05:15 بتوقيت القاهرة، 06:15 بتوقيت السعودية، وتذاع عبر ”bein sports HD 3“.

ريال سوسيداد ضد إشبيلية، الساعة 07:30 بتوقيت القاهرة، 08:30 بتوقيت السعودية، وتنقل على ”bein sports HD 3“.

ليفانتي ضد فياريال، الساعة 07:30 بتوقيت القاهرة، 08:30 بتوقيت السعودية، وتذاع عبر ”bein sports HD 13 EN“.

ريال مدريد ضد بلد الوليد، الساعة العاشرة إلا ربعًا بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة إلا ربعًا بتوقيت السعودية، وتنقل على ”bein sports HD 3“.

مباريات الدوري الإيطالي

بولونيا ضد كالياري، الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثانية بتوقيت السعودية، وتنقل على ”bein sports HD 4“.

إنتر ميلان وسبال، الرابعة بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت السعودية، وتذاع عبر ”bein sports HD 4“.

أتلانتا وسامبدوريا، الرابعة بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت السعودية، وتنقل على ”bein sports HD 8“.

فروسينوني وتورينو، الرابعة بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت السعودية، وتذاع عبر ”arena sports HD 1 cro“.

ساسولو ونابولي، السابعة بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية، وتنقل على ”bein sports HD 4“.

لاتسيو وفيورنتينا، الساعة 09:30 بتوقيت القاهرة، 10:30 بتوقيت السعودية وتذاع عبر ”bein sports HD 4“.

مباريات الدوري الألماني

هوفنهايم ونورنبيرغ، الساعة 4:30 بتوقيت القاهرة، 5:30 بتوقيت السعودية، وتنقل على ”bein sports HD 5“.

هانوفر وبايرن ليفركوزن، الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية، وتذاع عبر ”bein sports HD 5“.