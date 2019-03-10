موعد مباراة ليفربول ضد بيرنلي اليوم في الدوري الإنجليزي

يصطدم نادي ليفربول بنظيره بيرنلي، مساء اليوم الأحد، في مباراة ضمن الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي للدرجة الأولى على ملعب أنفيلد رود.

ليفربول يسعى للفوز من أجل عودة الفارق لنقطة واحدة، بعد فوز مانشستر سيتي، أمس السبت، على واتفورد وتوسيع الفارق إلى 4 نقاط.

وكانت مواجهة الدور الأول انتهت بتفوق الريدز 3-1، إذ سجل الثلاثية كل من جيمس ميلنر، وروبرتو فيرمينو، وشيردان شاكيري، فيما سجل هدف بيرنلي الوحيد جاك كورك.

فيما يسعى الدولي المصري محمد صلاح للعودة إلى التسجيل من أجل تخطي هاري كين ومعادلة سيرجيو أغويرو صاحب المركز الأول.

وشارك صلاح في 38 مباراة مع ليفربول بمختلف المسابقات الإنجليزية والأوروبية الموسم الحالي، بواقع 29 مباراة في الدوري الإنجليزي، و7 مباريات في دوري أبطال أوروبا، ومباراة في بطولة كأس الاتحاد، ومثلها في كأس الرابطة.

وتفوق صلاح على روبيرتو فيرمينو الذي شارك في 37 مباراة مع ليفربول، فيما جاء الحارس البرازيلي أليسون بالمركز الثالث بعدما خاض 36 مباراة.

موعد المباراة والقناة الناقلة

المباراة ستنطلق الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثالثة بتوقيت مكة المكرمة، وتُنقل المباراة عبر قناة ”Bein Sports HD2″، بتعليق خالد الحدي.