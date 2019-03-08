مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة

يستعد عشاق كرة القدم ليوم جديد حافل بالمباريات على مستوى كرة القدم الأوروبية والعربية.
وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت، 8 مارس، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة بتوقيت مكة المكرمة.
دوري أبطال أفريقيا:
الإسماعيلي VS مازيمبي، الساعة 19:00، على قناة beIN SPORTS HD 6.
الرياضي القسنطيني VS النادي الأفريقي، الساعة 19:00، على قناة beIN SPORTS HD 1.
الترجي VS حوريا، الساعة 22:00، على قناة beIN SPORTS HD 1.
الدوري الإيطالي:
يوفنتوسVS أودنيزي، الساعة 22:30، على قناة beIN SPORTS HD 4.
الدوري السعودي:
القادسية VS الأهلي، الساعة 15:40، على قناة KSA Sports 1 HD و Dawri Plus 1 HD.
النصر VS الاتفاق، الساعة 18:40، على قناتي KSA Sports 1 HD وDawri Plus 2 HD.
الهلال VS الوحدة، الساعة 20:30، على قناتي KSA Sports 2 HD وDawri Plus 1 HD.
الاتحاد VS الفيحاء، الساعة 20:30، على قناة 20:30، على قناتي KSA SPORT +1 وDawri Plus 3 HD.
كأس الخليج العربي الإماراتي
النصر VS شباب الأهلي دبي، الساعة 19:15، على قناتي أبوظبي الرياضية HD 2 ودبي الریاضية 1 HD.