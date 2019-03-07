الدوري الأوروبي.. تشيلسي ونابولي وفالنسيا يقتربون من التأهل إلى دور الـ8

اقترب فريق تشيلسي الإنجليزي، خطوة من التأهل إلى دور الثمانية (ربع النهائي) لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ)، بتغلبه على ضيفه دينامو كييف الأوكراني بثلاثية نظيفة في ذهاب دور الـ16 (ثمن النهائي) من البطولة القارية.

أنهى تشيلسي صاحب الأرض والجمهور الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف سجله الإسباني بيدرو رودريغيز في الدقيقة 17.

وفي الوقت الذي بحث فيه دينامو كييف عن التعادل، أضاف تشيلسي الهدف الثاني عبر البرازيلي ويليان دا سيلفا في الدقيقة 65.

واختتم كالوم هودسون أودوي ثلاثية تشيلسي في الدقيقة 90 ليخرج أصحاب الديار فائزين باللقاء.

بذلك، يكفي تشيلسي الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو بفارق أقل من ثلاثة أهداف أو بفارق ثلاثة أهداف بشرط أن تكون أكثر من 3-0 في لقاء الإياب الذي سيقام بأوكرانيا.

كما وضع فريق نابولي الإيطالي، مساء الخميس، قدمًا في دور الثمانية لليوروبا ليغ، وتغلب على ضيفه ريد بول سالزبورغ النمساوي بثلاثية نظيفة في ذهاب دور الـ16 (ثمن النهائي) للبطولة القارية.

أنهى نابولي صاحب الأرض والجمهور الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدفين نظيفين سجلهما البولندي اركاديوز ميليك والإسباني فابيان رويز في الدقيقتين 10 و18.

وفي الوقت الذي بحث فيه ريد بول عن فرصة تقليص النتيجة، أحرز نابولي الهدف الثالث عبر الكاميروني جيروم أونغان بالخطأ في مرماه في الدقيقة 58.

وللتأهل إلى ربع النهائي، يكفي نابولي الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو بفارق أقل من ثلاثة أهداف أو بفارق ثلاثة أهداف بشرط أن تكون أكثر من 3-0 في لقاء الإياب الذي سيقام بأوكرانيا.

كما حقق فريق فالنسيا الإسباني،، فوزًا صعبًا على ضيفه كراسنودار الروسي بهدفين مقابل هدف في ذهاب دور الـ16.

وللتأهل إلى ربع النهائي، يكفي فالنسيا الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الهزيمة بفارق هدف بشرط أن تكون أكثر من 2-1 في لقاء الإياب الذي سيقام بروسيا.

فيما يحتاج كراسنودار للفوز بهدف نظيف أو بأي نتيجة في لقاء العودة الذي سيقام على ملعبه ووسط جمهوره لحجز بطاقة العبور لربع النهائي.