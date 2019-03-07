الدوري الأوروبي.. جماهير رين تعتدي على نجم آرسنال أثناء تلقيه العلاج

أفادت تقارير صحفية بأن جماهير رين الفرنسي رشقت الألماني شكودران موستافي لاعب آرسنال الإنجليزي ببعض المقذوفات خلال خسارة الفريق اللندني بثلاثة أهداف مقابل هدف في ذهاب دور الستة عشر للدوري الأوروبي ما أدى إلى إصابته.

وتعرض مدافع المدفعجية لإصابة خلال التحام مع الفرنسي حاتم بن عرفة وتم علاجه لكنه تعرض لإصابة بعدها بسبع دقائق، وأثناء تلقيه العلاج ألقت عليه جماهير رين ”بقطع من القمامة والورق المقوي“.

وذكرت صحيفة ”صن“ البريطانية أن جماهير آرسنال أبدت اعتراضها على أفعال جماهير رين حيث قال أحدهم على تويتر ”جماهير رين ألقت القمامة على مصطفي بينما كان يخضع للعلاج خارج الملعب“.

وقال اخر ”تصرف مشين من جماهير رين بالاعتداء على لاعب يتلقى العلاج خارج الملعب“ ، لكن الدولي الألماني لم يصب بأذى واستكمل المباراة.

ومن المرجح أن يتعرض رين لعقوبات من الاتحاد الأوروبي بسبب إشعال الألعاب النارية خلال المباراة.

وتقدم آرسنال مبكرا لكن طرد مدافعه سقراطيس باباستاثوبولوس حول مسار المباراة ليخسر في فرنسا في ذهاب دور الستة عشر.

ولم يسبق أن خسر آرسنال خارج أرضه أمام فريق فرنسي في 12 مواجهة أوروبية لكن رين فعلها ليصبح موقفه جيد في مباراة العودة في لندن الأسبوع المقبل.