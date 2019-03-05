هل يلعب كريستيانو رونالدو دورًا باختيار خليفة أليغري في يوفنتوس؟

اقترب ماسيمليانو أليغري مدرب نادي يوفنتوس الإيطالي من الرحيل عن البيانكونيري بنهاية الموسم الجاري، وبدأت إدارة اليوفي في البحث عن المدرب الذي سيتولى المسؤولية بداية من الموسم المقبل.

وقال موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي إن مشوار أليغري مع يوفنتوس وصل إلى نهايته بعد 5 مواسم قضاها في معقل السيدة العجوز.

وأضاف، في تقرير نشره اليوم الثلاثاء، أن أليغري يملك عروضًا مغرية من كبار الأندية الأوروبية، وعلى رأسها ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونخ الألماني، ومانشستر يونايتد وتشيلسي الإنجليزيان.

وينتهي عقد أليغري برفقة يوفنتوس في يونيو 2020، إلا أن إدارة النادي أصبحت غير راضية عن مدرب نادي ميلان السابق، خاصة بعد الخروج المدوي من بطولة كأس إيطاليا، والخسارة أمام أتلتيكو مدريد الإسباني بهدفين نظيفين في ذهاب دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا؛ ما يصعّب مهمة اليوفي في لقاء الإياب على ملعب أليانز ستاديوم في تورينو يوم الـ 12 من مارس الجاري.

وأشار التقرير إلى أن فابيو باراتيتشي، المدير الرياضي لنادي يوفنتوس، بدأ برفقة إدارة اليوفي رحلة البحث عن خليفة أليغري، وسط تقارير تشير إلى أن الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد السابق، هو أقوى المرشحين لقيادة يوفنتوس الموسم المقبل.

وتابع بقوله: ”زيدان هو المرشح المفضل لدى البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس وريال مدريد السابق، حيث يضغط الدون بشدة من أجل استقدام زيدان إلى تورينو، في ظل النجاحات الكبيرة التي حققها الثنائي بالفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا 3 مواسم متتالية“.

وتضم قائمة المرشحين لقيادة يوفنتوس عددًا من المدربين، على رأسهم الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، والإيطالي كونتي، والفرنسي ديديه ديشان مدرب منتخب فرنسا، والإيطالي سيموني إنزاغي مدرب لاتسيو، إضافة إلى الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي.