ريال مدريد يهدد صفقة تبادلية ضخمة بين إنتر ويوفنتوس

قالت تقارير صحفية إن هناك صفقة تبادلية تلوح في الأفق بين ناديي يوفنتوس وإنتر ميلان، في ظل الشكوك المستمرة المحيطة بمستقبل لاعبَي منتخب الأرجنتين، باولو ديبالا، نجم اليوفي، وماورو إيكاردي هداف النيراتزوري.

وأشارت صحيفة ”فيرجيليو“ الإيطالية إلى أن إيكاردي أصبح بعيدًا للغاية عن الاستمرار رفقة إنتر ميلان خلال الموسم المقبل، في ظل الأزمات المتلاحقة التي تطارد اللاعب مع النادي، وسحب شارة القيادة منه بقرار من إدارة الإنتر، إضافة إلى استمرار غياب إيكاردي عن المباريات بداعي إصابته في الركبة.

ورفض إيكاردي المشاركة في استعدادات إنتر ميلان لمباراة إنتراخت فرانكفورت الألماني، في الدوري الأوروبي، اليوروبا ليغ، يوم الخميس المقبل، وأبلغ مدربه لوتشيانو سباليتي أنه غير مستعد لخوض اللقاء، بداعي شعوره بالألم في ركبته.

وتابعت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، أن إدارة إنتر ميلان ستكون مستعدة لسماع عرض نادي يوفنتوس لضم إيكاردي، في ظل الرغبة السابقة التي أبداها مسؤولو السيدة العجوز في ضم اللاعب، على أن تتضمن الصفقة حصول الإنتر على الأرجنتيني باولو ديبالا، الذي لا يمر بأفضل فتراته رفقة اليوفي هذا الموسم.

وأردفت: ”مسؤولو الإنتر مقتنعون الآن أكثر من أي وقت مضى أن إيكاردي لن يستمر الموسم المقبل، وأنه يرغب في الرحيل عن ميلان، وستكون الصفقة التبادلية مع يوفنتوس هي الخيار المثالي لتعويض رحيل إيكاردي بمهاجم آخر مميز مثل ديبالا“.

وتابعت: ”ولكن الصفقة ربما لا تخرج إلى النور، نتيجة رغبة نادي ريال مدريد في القيام بثورة على صعيد تشكيلة اللاعبين خلال الموسم المقبل، وسعي إدارة النادي لضم لاعبين مميزين على رأسهم إيكاردي، خاصة في حالة رحيل الويلزي غاريث بيل عن النادي الملكي“.