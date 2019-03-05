أياكس يرغب في ضم لاعب ريال مدريد المتألق في هولندا

ذكرت صحيفة “ ماركا “ الإسبانية أن فريق أياكس الهولندي يرغب في التعاقد مع النجم النرويجي الشاب مارتن أوديغارد، لاعب ريال مدريد المعار لفريق فيتيس أرنهايم الهولندي، ومستعد لدفع مبلغ 20 مليون يورو لضمه.

وحسب الصحيفة، فالفريق الهولندي معجب بالنجم البالغ 20 سنة، والذي يقدم مستوى جيدًا في الدوري الهولندي برفقة فريقه، ويرغب في ضمه بعد رحيل نجمه فرانكي دي يونغ نحو برشلونة، وإمكانية رحيل نجمه المغربي حكيم زياش.

ويعتقد أياكس أن مارتن أوديغارد يرغب في البقاء في الدوري الهولندي لتطوير نفسه، خصوصًا بعدما لعب موسمين، ويبقى أياكس فريق يناسب طموح الدولي النرويجي الشاب.

وحسب الصحيفة المدريدية، فطموح أياكس يصطدم برغبة فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد في الإبقاء على اللاعب، وتمديد عقده المنتهي صيف 2021 في أفق عودته للفريق الأول.

كما أن النجم النرويجي الشاب لا زال يحلم بارتداء قميص ريال مدريد واللعب للفريق الأول، وصرح أخيرًا أن حلمه هو العودة لليغا واللعب لأفضل فريق في العالم.

ويواجه أياكس اليوم الثلاثاء ريال مدريد في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في سانتياغو بيرنابيو، ويرغب في قلب المعطيات بعد خسارته على أرضه ذهابًا 2-1.