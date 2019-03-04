أزمة ماورو إيكاردي مع إنتر ميلان تدخل منعطفًا جديدًا

قال ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان، إنه غير جاهز للسفر مع الفريق إلى ألمانيا لمواجهة آينتراخت فرانكفورت في الدوري الأوروبي يوم الخميس المقبل، لتتواصل أزمته مع ناديه بسبب المماطلة في تجديد عقده.

وأشارت صحيفة ”لاغازيتا ديلو سبورت“ الإيطالية إلى أن لوشيانو سباليتي المدير الفني لإنتر ميلان، سأل مهاجمه الأرجنتيني عن رغبته في العودة للفريق، لكن إيكاردي أكد أنه لا يزال يشعر بألم في ركبته ورفض الانضمام لاستعدادات الفريق لمواجهة آينتراخت فرانكفورت.

وأضافت الصحيفة ذاتها أن رفض إيكاردي الانضمام للفريق، يومئ بأن الجلسة التي كانت مقررة يوم الثلاثاء بشأن استئناف التفاوض معه، باتت غير مجدية.

وكانت آخر مباراة خاضها إيكاردي مع ”النيراتزوري“ في التاسع من فبراير الماضي، وتم سحب شارة القيادة منه بعدها بأيام ومنذ ذلك الحين أشار اللاعب إلى إصابته بألم مزمن في ركبته، وخضع للعلاج الطبيعي ولم يشارك منذ ذلك الحين.

وتابعت ”لاغازيتا ديلو سبورت“ أنه في ظل الرسائل المتبادلة بين النادي ووكيلة أعمال إيكاردي وزوجته واندا نارا واللاعب ذاته، وما يكتبه كل منهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لا يبدو أن الأزمة في طريقها إلى الحل قريبًا.

كما أن رفض اللاعب العودة للانضمام للفريق مجددًا مؤشر على استمرار الأزمة وعدم وجود أي مبادرة للحل، سواء بالعودة للفريق أو الانتهاء من المفاوضات.

وسجل إيكاردي 29 هدفًا مع إنتر ميلان الموسم الماضي في الدوري، لكنه لم يسجل حتى الآن سوى 9 أهداف وهدفه الأخير كان في مرمى أودينيزي في 15 ديسمبر الماضي، لكنه سجل في كأس إيطاليا في مرمى بينيفينتو في يناير الماضي.