الدوري الإيطالي.. يوفنتوس يفوز بطريقته المعتادة وأنشيلوتي ينتقد تقنية الفيديو

عزز يوفنتوس صدارته للدوري الإيطالي بفارق 16 نقطة بعد الفوز 2/1 على نابولي صاحب المركز الثاني في عقر داره الذي عانى بعد طرد حارسه أليكس ميريت في الشوط الأول.

1. أنشيلوتي يحلل واقعة طرد حارسه

قدّم كارلو أنشيلوتي مدرب نابولي ملخصًا رائعًا لقرار طرد ميريت حارس مرمى فريقه وأوضح بهدوء ودقة أسباب ما يراه قرارًا خاطئًا.

فبعد 25 دقيقة من الشوط الأول اعترض كريستيانو رونالدو تمريرة للخلف من كيفن مالكوي ظهير نابولي ما دفع ميريت للخروج من منطقة جزائه ليلتحم مع اللاعب البرتغالي الذي قفز من فوق ساق ميريت ثم سقط أرضًا.

وأشهر الحكم للحارس ميريت بطاقة حمراء مباشرة لأنه منع رونالدو من تسجيل هدف، لكن الإعادة أظهرت عدم وجود احتكاك مع رونالدو لأن اللاعب البرتغالي تفادى ساقه.

وقال أنشيلوتي: ”ميريت لم يلمس رونالدو على الإطلاق ولم يحاول أن يعرقله، وعليك أيضًا أن تراعي إلى أي اتجاه كانت ستذهب الكرة وحقيقة أن آلان (مدافع نابولي) كان في وضع يسمح له بالتغطية“.

وأضاف ”ربما لم يكن في مقدور رونالدو الوصول لهذه الكرة على كل حال، كانت في طريقها باتجاه الراية الركنية“.

وطرح أنشيلوتي نفس السؤال الذي يردده مراقبون وهو.. إذا كان الدوري الإيطالي يطبق تقنية حكم الفيديو المساعد فلماذا لا يذهب الحكم ليرى اللعبة مثار الجدل بنفسه على جانب الملعب؟

2. يوفنتوس يفوز بطريقته المعتادة

لم يقدم يوفنتوس أداءً قويًا لكنه نجح في التقدم في الشوط الأول ونجح في الصمود أمام نابولي والحفاظ على التفوق في الشوط الثاني وخدمه الحظ حين أهدر لورينتسو إنسيني ركلة جزاء لأصحاب الأرض في الدقائق الأخيرة.

باختصار فاز يوفنتوس بطريقته المعتادة.

وقال أنشيلوتي مدرب نابولي: ”لا يمكننا الفوز بالطريقة التي لعب بها يوفنتوس اليوم. لدينا إمكانات أخرى مختلفة“.

”يتمتع يوفنتوس بطابع وتنظيم كبيرين بينما يمتلك نابولي مزيدًا من الكفاءة والمهارة. علينا أن نركز على ما يميزنا لنفوز“.

وأكد نيكولا ماكسيموفيتش مدافع نابولي على ما ذكره المدرب.

”هذا ما يحدث دومًا أمام يوفنتوس. نقدم كرة قدم جميلة ونهاجم ونفرض سيطرتنا على المباراة لكن يوفنتوس يفوز بسبب بعض الأخطاء الفردية أو بسبب ركلة ثابتة“.

”علينا أن نتعلم من يوفنتوس كيفية تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الركلات الركنية والركلات الثابتة. يختفي فارق 16 نقطة في جدول الترتيب حين نواجه بعضنا البعض.

”لكن يوفنتوس ينتصر في مباريات نخفق نحن في الفوز بها“.

واعترف ماسيمليانو آليغري مدرب يوفنتوس أن فريقه حقق الفوز بصعوبة مضيفًا ”عانينا لتحقيق الفوز وواجهنا صعوبة في اللحظات المهمة في المباراة“.

3. يوفنتوس يحرز هدفًا بعد كسر احتكار رونالدو لتسديد الركلات الحرة

كان الهدف الافتتاحي ليوفنتوس في اللقاء هو الأول الذي يحرزه الفريق من ركلة حرة في الدوري هذا الموسم حيث أرسل ميرالم بيانيتش الكرة من فوق الحائط الدفاعي البشري غير المنظم لفريق نابولي لتسكن الشباك.

وربما يكون الأمر مجرد صدفة ولكن حتى وقت قريب كان رونالدو هو الذي يحتكر تسديد الركلات الحرة لصالح يوفنتوس. لكن يبدو أن كسر هذا الاحتكار جاء بنتيجة ايجابية.

4. بيانيتش البطل والشرير

عاش بيانتيش مشاعر متناقضة في تلك المباراة فبعد 6 دقائق من إحراز الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 28 من الشوط الأول تلقى إنذارًا قبل أن يُطرد من الملعب في الدقيقة الثانية من الشوط الثاني بسبب لمسة يد دون مبرر في وسط الملعب.

وقال اللاعب البوسني الدولي: ”انتقلت من حالة الفرحة الغامرة بعد الهدف مباشرة إلى حالة من الشعور بالذنب بسبب ترك الفريق يلعب بـ 10 لاعبين. أعتذر للجميع“.

5. تورينو وأتلانتا خارج دائرة الترشيحات للتأهل لدوري أبطال أوروبا

ظل أتلانتا وتورينو خارج دائرة الترشيحات للتقدم نحو أحد المراكز الأربعة الأولى المؤهلة مباشرة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل رغم فوزهما وهزيمة إنتر ميلان.

وخسر إنتر ميلان 1/2 أمام كالياري يوم الجمعة الماضي لكن تورينو فاز 3/0 على كييفو ونجح أتلانتا في العودة لينتصر 3/1 على فيورنتينا. وأصبح الفارق بين الفريقين اللذين يملكان 41 نقطة وبين ميلان صاحب المركز الثالث (48 نقطة) 7 نقاط فقط قبل 12 مباراة من ختام الموسم. لكن إنتر ميلان (47 نقطة) يسبقهما محتلًا المركز الرابع بينما يأتي روما (44 نقطة) في المركز الخامس.