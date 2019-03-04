مباراة نابولي ضد يوفنتوس.. أنشيلوتي ينتقد حكم الفيديو بعد طرد الحارس أليكس ميريت (فيديو)

انتقد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب نابولي، حكم الفيديو خلال مباراة فريقه ضد يوفنتوس، التي خسرها بنتيجة 2-1، مساء الأحد، ليصل الفارق بينهما إلى 16 نقطة لصالح ”السيدة العجوز“.

وأحدث طرد حارس نابولي أليكس ميريت في الدقيقة الـ 25 الكثير من الجدل لكون اللقطات تثير الشك، بشأن عدم لمسه للبرتغالي كريستيانو رونالدو، وقال أنشيلوتي: ”رونالدو لم يلمسه أحد، وإن كان هناك فيديو فكان يجب الذهاب ومشاهدة اللقطة“.

وأضاف المدرب البرتغالي: ”طرد الحارس أثر على اللقاء، ولا أقول إن رونالدو كان بإمكانه اللحاق بالكرة، الطرد المباشر كان مفاجئًا“.

وعبر أنشيلوتي عن رضاه عن مستوى لاعبيه، موضحًا: ”يوفنتوس يملك فارق 16 نقطة ولن يسبب لنا المزيد من الندم، المستوى يبشر بالكثير في المستقبل القريب أو البعيد، وحتى حين كان يوفنتوس يملك أفضلية عددية كان نابولي قويًّا“.

وتحدث أنشيلوتي عن مستقبل نابولي وإمكانية فوزه باللقب، قائلًا: ”هناك أشياء إيجابية هذا الموسم، سنواصل تطوير الفريق، والموسم المقبل سنستقدم لاعبين جددًا، لم نتمكن من الفوز على يوفنتوس، لكننا نملك الجودة في اللعب والتي لاحظناها في الملعب“.

ومنح ميرالم بيانيتش، الذي طُرد في الشوط الثاني، التقدم ليوفنتوس في الدقيقة الـ 28 من ركلة حرة رائعة، بعد طرد الحارس أليكس ميريت.

وضاعف إيمري تشان الفارق بضربة رأس قبل ست دقائق من نهاية الشوط الأول.

وجعل خوسيه كاييخون النتيجة 2-1 بعد 16 دقيقة من بداية الشوط الثاني من مدى قريب.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 72 نقطة من 26 مباراة في الصدارة، متقدمًا بفارق 16 نقطة على نابولي صاحب المركز الثاني.