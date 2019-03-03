ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز يوفنتوس على نابولي (صورة)

تقدم يوفنتوس خطوة هائلة نحو الاحتفاظ بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم للموسم الثامن على التوالي، بعدما حقق فوزًا ثمينًا ومثيرًا 2 / 1 على مضيفه نابولي اليوم الأحد في قمة مباريات المرحلة السادسة والعشرين للمسابقة.

واتسمت المباراة بالإثارة والمتعة، حيث كان يوفنتوس الطرف الأفضل خلال الشوط الأول، فيما تسيد نابولي الشوط الثاني بأكمله، لكنه عجز عن إدراك التعادل في النهاية.

سجل البوسني ميراليم بيانيتش ليوفنتوس من ركلة حرة رائعة في الدقيقة 28، وعزز الألماني ايمري تشان النتيجة في الدقيقة 39.

وأحرز الإسباني خوسيه كاييخون هدف نابولي الوحيد في الدقيقة 60، وأضاع لورينزو إنسيني ركلة جزاء لنابولي قبل نهاية المباراة.

وطرد الحكم جيانلوكا روكي أليكس مريت حارس مرمى نابولي (25) والبوسني ميراليم بيانيتش من جانب يوفنتوس (47).

وواصل الفريق الملقب بـ(السيدة العجوز) التحليق في الصدارة، بعدما رفع رصيده إلى 72 نقطة، متفوقا بفارق 16 نقطة على أقرب ملاحقيه نابولي، الذي تلقى خسارته الرابعة في البطولة هذا الموسم، والأولى على ملعبه (سان باولو) منذ عام بالتحديد.