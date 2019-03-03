أهداف مباراة يوفنتوس ونابولي.. 2/1 للبيانكونيري (فيديو)

سجل ميراليم بيانيتش الهدف الأول لناديه يوفنتوس في المباراة التي تجمعه مع نابولي في قمة منافسات الجولة الـ 26 من الدوري الإيطالي.

وجاء هدف بيانيتش في الدقيقة 28 من ركلة حرة رائعة، من على مشارف منطقة الجزاء، سددها من فوق الحائط البشري على يسار حارس نابولي.

واحتسب جيانلوكا روكي ركلة حرة ليوفنتوس، بعد تدخل من أليكس ميريت حارس نابولي على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث طرد الحكم الحارس أليكس ميريت بالبطاقة الحمراء.

وأظهرت الإعادة التلفزيونية أن رونالدو قد يكون خدع الحكم روكي، إذ بدا أن الاحتكاك كان عاديًا.

وأضاف إيمري كان الهدف الثاني ليوفنتوس في الدقيقة 40، مستغلًا كرة عرضية من فيديريكو بيرنارديسكي.

وسجل خوزيه كاييخون الهدف الأول لنابولي في الدقيقة 61، مستغلًا كرة عرضية من لورنزو إنسيني.

وطرد الحكم ميرالم بيانيتش لاعب يوفنتوس في الدقيقة 47، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية بعد لمسة يد، علمًا أنه حصل البطاقة الصفراء الأولى في الدقيقة 34.

الدوري الإيطالي | نابولي 0 × 1 يوفنتوس | الكرة تكره نابولي في دقيقتين يخرج الحارس مطرودًا و يخرج المهاجم الوحيد و فوق هذا تضيع مثل هذه الفرصة ???????????? HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/gNOLGaSLik — انا موت يعود من جديد (@OOQQ4040) ٣ مارس ٢٠١٩

الدوري الايطالي | نابولي 0 × 2 يوفنتوس | هدف الثاني يوفنتوس ايمري كان HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/WfLOvKV730 — انا موت يعود من جديد (@OOQQ4040) ٣ مارس ٢٠١٩

الدوري الايطالي | نابولي 1 × 2 يوفنتوس | هدف اول نابولي كاليخون HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/QqVVXq6kWy — انا موت يعود من جديد (@OOQQ4040) ٣ مارس ٢٠١٩