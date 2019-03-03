تقارير.. إنتر ميلان يجهز عرضًا جديدًا لتجديد عقد إيكاردي.. والنادي يطالبه بالاقتداء بكريستيانو رونالدو

كشفت تقارير صحفية، أن جوسيبي ماروتا، المدير التنفيذي لنادي إنتر ميلان، يجهز عرضًا ماليًا جديدًا؛ لتجديد عقد مهاجم الفريق وقائده ماورو إيكاردي.

ودخل اللاعب الأرجنتيني في أزمة كبيرة على مدار الأيام الماضية مع إدارة النيراتزوري؛ بسبب رفض وكيلته وزوجته، واندا نارا، البقاء والموافقة على عرض الإدارة للاستمرار داخل صفوف الفريق الإيطالي.

وأشارت صحيفة ”لاغازيتا ديللو سبورت“، إلى أن هناك عرضًا يعتزم ماورتا تقديمه خلال الساعات المقبلة؛ لإقناع ”نارا“ بالموافقة على استمرار موكلها وزوجها في إنتر ميلان.

العرض بحسب الصحيفة، هو حصول اللاعب على راتب سنوي قيمته 7 ملايين يورو، بالإضافة إلى بعض الحوافز المالية الأخرى.

وكانت المشكلة بين المهاجم وناديه قد دفعت لوتشيانو سباليتي، مدرب إنتر ميلان، إلى سحب شارة القيادة من إيكاردي؛ وهو ما يغضب الأخير، ويطالب باستعادتها حتى يوافق كذلك على العودة للفريق.

فيما ذكرت صحيفة ”توتو سبورت“ الإيطالية، أن إنتر يطالب إيكاردي بالاقتداء بالبرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف يوفنتوس، واتخاذه كمثال.

وأوضحت أن رونالدو، الحائز على لقب دوري أبطال أوروبا 5 مرات، والكرة الذهبية 5 مرات أيضًا، لم يكن أبدًا قائدًا في الأندية التي لعب فيها.

وأشارت إلى أن ليونيل ميسي، نجم برشلونة، انتظر كثيرًا ليحصل على شارة قيادة الفريق الكتالوني، عكس إيكاردي الذي ارتدى الشارة في وقت مبكر جدًا من مسيرته، خلفًا لأندريا رانوكيا.

ويغيب إيكاردي عن المشاركة مع النيراتزوري، منذ 13 فبراير الماضي؛ بعدما رفض الانضمام لقائمة الفريق في مباراة رابيد فيينا بالدوري الأوروبي، قبل أن يتعرض لإصابة أبعدته عن المشاركة حتى الآن.