إيكاردي يخرج عن صمته ويوجه رسالة إلى إنتر ميلان (شاهد)

استخدم ماورو إيكاردي، مهاجم إنتر ميلان، وسائل التواصل الاجتماعي لتوجيه رسالة إلى النادي الإيطالي وجماهيره، أكد خلالها أنه يعشق النادي وجماهيره، لكن هناك صعوبات كبيرة في سبيل تجديد عقده.

وقال إيكاردي عبر حسابه على انستغرام، يوم الخميس: ”أحب ألوان إنتر الذي في الأوقات الصعبة أظهر حبه الحقيقي. لكن ينبغي أن يكون هناك احترام متبادل“.

وكسر المهاجم الأرجنتيني حاجز الصمت بعد أسابيع من مشاكل مع إنتر ميلان بسبب المماطلة في تجديد عقده، ما تسبب في سحب شارة القيادة منه وابتعاده عن مباريات الفريق المحلية والأوروبية.

ورغم أن إيكاردي هداف الفريق في الدوري آخر أربعة مواسم، إلا أن إنتر فاز في آخر مباراتين بدونه، حيث تغلب بهدف نظيف على رابيد في فيينا النمساوي في الدوري الأوروبي، ثم 2-1 على سامبدوريا يوم الأحد الماضي.

وأضاف: ”قررت البقاء في إنتر رغم الصعوبات التي مر بها الفريق. وفي الوقت الذي كان يعاني فيه الفريق وزادت أقاويل بشأن عدم القدرة على تحقيق أي شيء. ورغم كل ذلك قررت البقاء. وكثيرًا ما شاركت وأنا مصاب رغم نصائح الأطباء بهدف واحد، هو بذل قصارى جهدي للدفاع عن ألوان الفريق“.

ثم تحدث إيكاردي البالغ عمره 25 عامًا عن علاقته مع الفريق والإقامة في ميلان، قائلًا: ”حققت حلمي بقيادة إنتر للعودة للمنافسة في دوري الأبطال. رفضت الكثير من العروض وفضلت البقاء لتحقيق هذا الحلم. بذلت قصارى جهدي لإنتر سواء داخل أو خارج الملعب، لكن في هذه اللحظة لا أشعر بأي احترام تجاهي ممن يديرون النادي“.

وأضاف: ”لا أعرف ما إذا كان هناك في هذه اللحظة الحب والاحترام من مسؤولي الإنتر تجاهي. في العائلة يمكن أن تحدث أشياء كثيرة سواء جميلة أو سيئة، وبالحب يمكن التغلب على أي صعاب ويمكن تحمل الكثير. فهذه هي القيم التي طالما ناضلت من أجلها في علاقتي مع إنتر“.

وتصدر اللاعب البالغ عمره 25 عامًا قائمة الهدافين بالفريق الايطالي في آخر أربعة مواسم، ويتصدر الترتيب أيضًا في الموسم الحالي برصيد تسعة أهداف، رغم أنه لم يهز الشباك منذ فترة.