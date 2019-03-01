مباراة يوفنتوس ضد نابولي.. رونالدو جاهز لكن أليغري لا يريد المخاطرة

بات كريستيانو رونالدو جاهزًا لمواجهة نابولي في أهم مباراة خلال الموسم بين يوفنتوس متصدر الدوري الإيطالي ووصيفه عقب تعافيه من الإصابة التي لحقت به أمام تورينو، لكن المدير الفني ماسيمليانو أليغري قد يقرر عدم المخاطرة بهدافه الأول.

ولا يزال كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنابولي مقتنعا بأن فريقه قادر على المنافسة على اللقب مع يوفنتوس المتصدر والمهيمن على البطولة حتى لو لم يتحقق ذلك الموسم الحالي.

ويتقدم يوفنتوس بفارق 13 نقطة على أقرب مطارديه قبل أن يحلَّ ضيفًا على نابولي صاحب المركز الثاني في مواجهة، أصبحت هي الأكثر روعة وإثارة خلال المواسم القليلة الماضية من أي مباراة أخرى بين الفرق التي تحتل مركزًا متقدمًا في جدول الترتيب.

وقالت صحيفة ”غازيتا ديلو سبورت“ الإيطالية إن رونالدو (34 عامًا) تدرَّب يوم الجمعة، ويبدو أن الإصابة في كاحله الأيسر تعافى منها تمامًا، حيث نشر صورة له عبر ”تويتر“ إلى جوار سيارة جديدة رولز رويس قيمتها 400 ألف يورو عقب أداء التدريب بالكامل مع زملائه.

وأصيب المهاجم البرتغالي بكدمة في الكاحل الأيسر في الفوز بهدف نظيف على بولونيا، يوم الأحد الماضي، لكنه تعافى، ورغم ذلك ينوي أليغري عدم المخاطرة به، وتجهيزه لإياب دور الستة عشر أمام أتلتيكو مدريد الأسبوع الحالي

ويرغب رونالدو بالمشاركة في المباراة رغم تعليمات المدير الفني الذي يريد تجنب المخاطرة بهداف الدوري الإيطالي.

وسيخوض نابولي المباراة، يوم الأحد، وبين صفوفه أربعة أو خمسة لاعبين فقط من التشكيلة التي فازت بهدف نظيف على يوفنتوس في عقر داره في تورينو في أبريل/ نيسان الماضي، وكانت هذه آخر مباراة يخسرها يوفنتوس في الدوري الإيطالي حتى الآن.