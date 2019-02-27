رونالدو يتسبب بصدمة للسيدة العجوز قبل مباراة يوفنتوس ضد نابولي

أشارت تقارير صحفية إلى أن كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس والدوري الإيطالي قد يغيب عن مباراة الموسم أمام نابولي على ملعب سان باولو، يوم الأحد المقبل، للإصابة.

وبعد يومين من الراحة عقب الفوز على بولونيا، يوم الأحد الماضي، عاد رونالدو للتدريبات بشكل فردي، يوم الأحد، عقب إصابته في كاحله الأيسر خلال الفوز على بولونيا.

وحلَّ باولو ديبالا بديلًا ليمنح يوفنتوس المتصدر، والذي لم يخسر من قبل، الفوز بهدف نظيف خارج ملعبه على بولونيا الذي كان الأفضل في اللقاء، وسدد في القائم في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وبعد خروجه من التشكيلة الأساسية، تم الدفع بديبالا في الدقيقة 59، وحسم المباراة بعدها بثماني دقائق ليتعافى الفريق القادم من تورينو من خسارته أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.

وذكرت صحيفة ”غازيتا ديلو سبورت“ الإيطالية أن رونالدو البالغ من العمر 34 عامًا قد يغيب عن مباراة، الأحد المقبل، لكنه سيخضع للتقييم، يوم الخميس، قبل تحديد موقفه من خوض المباراة التي ستحدد بشكل كبير لقب المسابقة.

ولم يغب رونالدو عن أي مباراة منذ انضمامه لفريق ”السيدة العجوز“ قادمًا من ريال مدريد بسبب الإصابة، لكنه غاب عن مواجهة يانغ بويز في دور المجموعات في الدوري الأوروبي لحصوله على بطاقة حمراء أمام فالنسيا في المباراة التي سبقتها.

ويملك يوفنتوس، الذي فاز بكافة مبارياته في الدوري هذا الموسم باستثناء ثلاث مباريات، 69 نقطة من 25 مباراة متقدمًا بفارق 13 نقطة على نابولي صاحب المركز الثاني.