هل ينتقل رياض محرز إلى يوفنتوس؟

يستعد يوفنتوس، متصدر وحامل لقب الدوري الإيطالي، لصيف ساخن يسعى خلاله للتعاقد مع الدولي الجزائري رياض محرز لاعب وسط مانشستر سيتي.

وبدأ الجناح الجزائري 11 مباراة فقط مع مانشستر سيتي منذ انتقاله في يوليو/تموز الماضي إلى ملعب الاتحاد، قادمًا من ليستر سيتي مقابل 60 مليون جنيه إسترليني.

وساهم محرز مع فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا في التتويج بلقب كأس كاراباو، والإبقاء على حلم التتويج بالرباعية قائمًا.

ويشارك الجناح البالغ عمره 28 عامًا كبديل لكل من برناردو سيلفا ورحيم سترلينغ وليروي ساني، وكانت آخر مرة خاض خلالها مباراة كاملة في الدوري خلال الفوز بهدفين مقابل هدف على واتفورد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ودفع هذا الأمر غوارديولا للاعتذار لمحرز على قلة مشاركاته قائلًا: ”نحن سعداء به، لكن للأسف أنا لست لطيفًا معه، في الحقيقة لا أستطيع أن أمنحه الدقائق التي يستحقها. أنا آسف، هذا كل ما يمكنني قوله“.

وأشارت تقارير صحفية في إيطاليا والجزائر، نقلت عنها صحيفة ”صن“ البريطانية، إلى أن يوفنتوس يسعى خلف محرز منذ عامين وسيقدم له عرضًا جديًا الصيف المقبل، يتضمن انتقال الجناح البرازيلي دوغلاس كوستا لسيتي ضمن الصفقة.

وتألق كوستا (28 عامًا) مع بايرن ميونخ قبل انضمامه إلى يوفنتوس مقابل 35 مليون جنيه إسترليني العام الماضي، لكن من المرجح أن يقاوم سيتي محاولة يوفنتوس ضم محرز.

ويرتبط محرز بعقد مع سيتي يستمر حتى 2023 وقعه عقب انتقاله للفريق قادمًا من ليستر، الذي قاده للقب الدوري الممتاز في 2015.