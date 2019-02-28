كشف موقف كريستيانو رونالدو من المشاركة في مباراة يوفنتوس ونابولي (صورة)

ذكرت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سيكون جاهزًا لقيادة ناديه يوفنتوس أمام نابولي، في قمة منافسات الجولة الـ 26 من الدوري الإيطالي.

ويحسب شبكة ”بي إن سبورت“، فإن رونالدو سيكون جاهزًا في مباراة يوفنتوس ونابولي، الأحد، على ملعب سان باولو.

وقال الحساب الرسمي لشبكة ”بي إن سبورت“ على موقع ”تويتر“: “ سيكون النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو جاهزًا لمباراة فريقه يوفنتوس ضد نابولي بملعب سان باولو، في قمة مباريات الجولة الـ 26 من الدوري الإيطالي“.

سيكون النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو جاهزا لمباراة فريقه يوفنتوس ضد نابولي بملعب سان باولو في قمة مباريات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي — beINSPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) ٢٨ فبراير ٢٠١٩

وتعرض كريستيانو رونالدو لإصابة، جعلته لا يشارك في المران الجماعي ليوفنتوس، مساء الأربعاء، استعدادًا لمباراة نابولي.

ولم يغب رونالدو عن أي مباراة منذ انضمامه لفريق ”السيدة العجوز“ قادمًا من ريال مدريد؛ بسبب الإصابة، لكنه غاب عن مواجهة يانغ بويز في دور المجموعات في الدوري الأوروبي؛ لحصوله على بطاقة حمراء أمام فالنسيا في المباراة التي سبقتها.