هدف مباراة يوفنتوس وبولونيا.. ديبالا يتقدم للسيدة العجوز (فيديو)

أحرز باولو ديبالا مهاجم نادي يوفنتوس هدف التقدم لفريقه في شباك نظيره بولونيا، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين، مساء اليوم الأحد، على ملعب ”ريناتو دالارا“، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي.

وقابل ديبالا كرة مرتدة من دفاع بولونيا وسدد قوية محرزًا هدف التقدم لفريقه.

ويمتلك يوفنتوس 66 نقطة وبفارق 13 نقطة عن نابولي صاحب الوصافة، إذ حقق البيانكونيري الفوز في 21 مباراة وتعادل في 3 ولم يخسر الفريق أي مباراة في الكالتشيو حتى الآن.

في المقابل، يحتل بولونيا المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 18 نقطة.