الموعد والقنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وبولونيا اليوم في الدوري الإيطالي

يواجه نادي يوفنتوس بقيادة ماسيميليانو أليغري، نظيره بولونيا، مساء اليوم الأحد، على ملعب ”ريناتو دالارا“، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي.

ويسعى اليوفي للتغلب على أحزانه، بعد الخسارة أخيرًا أمام أتلتيكو مدريد بهدفين دون رد، على ملعب ”واندا ميتروبوليتانو“، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ويفتقد يوفنتوس خلال مباراة اليوم، سامي خضيرة وإيمري كان وكذلك دوغلاس كوستا بسبب الإصابة، وكان الثلاثي غاب عن قائمة الفريق التي أعلنها أليغري بالأمس.

ويمتلك يوفنتوس 66 نقطة وبفارق 13 نقطة عن نابولي صاحب الوصافة، إذ حقق البيانكونيري الفوز في 21 مباراة وتعادل فى 3 ولم يخسر الفريق أى مباراة في الكالتشيو حتى الآن.

في المقابل، يحتل بولونيا المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 18 نقطة.

موعد المباراة والقناة الناقلة

وتقام مباراة بولونيا ضد يوفنتوس في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت السعودية، وتذاع على قناة beIN SPORTS HD 4، ويعلق عليها خالد الحدي.