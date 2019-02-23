سيميوني يعتذر عن ”إشارته السيئة“.. ويعلق على تصرف رونالدو

قدم الأرجنتيني دييغو سيميوني اعتذاره للجماهير ولفريق يوفنتوس على حركته المستفزة، التي احتفل خلالها بهدف فريقه الأول في مرمى الفريق الإيطالي، خلال لقاء ذهاب دور 16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال سيميوني قبل مواجهة فريقه لفياريال في الليغا :“ يعرف الجميع أني لا أبحث عن أعذار ولا مبررات، أقدم اعتذاري لكل من أحس أنه مستهدف من حركتي ولفريق يوفنتوس، كان احتفالًا وحركة سيئة لكل ما أحس به لاعبو فريقي، أقول ذلك لأنهي هذه القضية.“

كما تفهم المدرب الأرجنتيني ردة فعل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تجاه الجماهير قائلًا:“ أتفهم كل شيء، أنا كنت لاعبًا وأتفهم كل ما يحدث.“

ورفض سيميوني اعتبار فياريال فريقًا في مؤخرة الترتيب:“ لا أنظر لترتيب الفريق أنظر للفريق نفسه، يحسون بثقة أكبر وسنحاول أن نلعب اللقاء بالطريقة التي نرتاح فيها، ونؤكد تطور مستوى الفريق بالنظر لما قدمناه، الأربعاء القادم .“

كما لم يعلق سيميوني على تصريحات المدير الرياضي لفريق إنتر ميلان حول دييغو غودين، قائلًا:“ لا أستطيع أن أقول أي شيء، إنه رأي من ماروتا، إن كان غودين أو أتلتيكو مدريد يرغبان في قول أي شيء سيقولانه، لا أفكر في الأمر ولا أعرف أي شيء.“