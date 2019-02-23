نادي برشلونة مستعد لدفع 110 ملايين يورو لضم جوهرة أتلتيكو مدريد

أفادت تقارير صحفية إسبانية، السبت أن إدارة نادي برشلونة على استعداد لدفع 110 ملايين يورو لضم ساؤول نيغويز من منافسه أتلتيكو مدريد في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وأوضحت صحيفة ”أس“ أن برشلونة يريد تعزيز خط وسطه بالتعاقد مع ساؤول نيغويز، الذي يبلغ من العمر 24 عامًا، ويمتد عقده مع أتلتيكو مدريد حتى العام 2026.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه حال نجاح برشلونة بضم نيغويز مقابل 110 ملايين يورو فإنه سيصبح أغلى لاعب كرة قدم إسباني في التاريخ.

كما أشارت ”أس“ إلى أن برشلونة كان قريبًا من ضم نيغويز العام 2017، لكن إدارة أتلتيكو مدريد نجحت في إقناع اللاعب بالبقاء مع زيادة قيمة فسخ عقده إلى 150 مليون يورو، بعد أن كانت 80 مليونًا.

وأوضحت الصحيفة أن نية نيغويز هي البقاء مع أتلتيكو مدريد، لكن الحقيقة أن معظم لاعبي أتلتيكو مدريد غير راضين عن الفجوة في الأجور بعد تجديد عقد المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان.

ولن يكون برشلونة النادي الوحيد الذي يرغب بضم نيغويز، إذ يسعى تشيلسي إلى التعاقد مع الدولي الإسباني، رغم عقوبة الفيفا، لكن الأولوية بالنسبة للاعب ستكون برشلونة حال قرر مغادرة أتلتيكو مدريد بحسب الصحيفة.

ووفقًا لصحيفة ”أس“ فإن إدارة برشلونة ستحصل على جزء من تمويل صفقة نيغويز من بيع الكرواتي إيفان راكيتيتش، إذ طلبت إدارة النادي الكتالوني 45 مليون يورو من إنتر ميلان للحصول على راكيتيتش، في حين عرض النادي الإيطالي 35 مليونًا.

ونيغويز من خريجي مدرسة أتلتيكو مدريد، ولعب للفريق العاصمي 235 مباراة، سجل فيها 31 هدفًا، وصنع 18.